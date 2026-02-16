Fans empört: Jacob Elordi zeigt Paparazzi den Mittelfinger

Jacob Elordi (28) hat am Wochenende am Flughafen von Brisbane für einen Aufreger gesorgt: Paparazzi fotografierten den Schauspieler, als er den Mittelfinger direkt in Richtung Kameras streckte. Die von Daily Mail veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie der Star, der gerade als Heathcliff in der neuen Verfilmung von "Wuthering Heights" gefeiert wird, mit der obszönen Geste auf die Fotografen reagiert. Online ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Nutzer warfen dem gebürtigen Australier "rotzfreches" und "stilloses" Verhalten vor und machten ihrem Ärger darüber Luft, wie weit sein Auftreten im Alltag offenbar von den charmanten Figuren entfernt ist, die er auf der Leinwand verkörpert.

In den Kommentaren wird Jacob scharf angegangen. "Stillos wie immer, sobald er nicht auf dem roten Teppich oder im Interview ist", mokierte sich eine Person. Andere meinten, der Ruhm sei ihm "komplett zu Kopf gestiegen" und sprachen von "beleidigender Körpersprache". Einige Fans beklagten, er sei kein gutes Vorbild, einer schrieb sogar, er habe "definitiv keine Ausstrahlung". Besonders pikant wirkt der Flughafen-Moment, weil Jacob kurz zuvor noch Seite an Seite mit Margot Robbie (35) auf Promo-Tour für "Wuthering Heights" unterwegs war. Auf den Premieren in Sydney und weiteren Städten posierten beide charmant – in perfekt inszenierter Gothic-Romantik – vor den Kameras und gaben ein makelloses Bild ab.

Auf dem roten Teppich zeigten sich Jacob und Margot als eingespieltes Duo, das auch abseits des Filmsets eng vertraut ist. In einem Interview mit Fandango schwärmte Jacob, er sei am Set nie weiter als "fünf bis zehn Meter" von seiner Kollegin entfernt gewesen, weil er jede ihrer Gesten beobachten wollte. Margot erzählte laut demselben Gespräch, sie sei während der Dreharbeiten regelrecht "co-abhängig" von ihm geworden und habe sich ohne seine Nähe "verloren" gefühlt. Zum Valentinstag überraschte Jacob sie demnach als Heathcliff, indem er ihr Zimmer mit Rosen füllte – eine Geste, bei der die Schauspielerin dachte, er sei "wahrscheinlich ein sehr guter Freund in einer Beziehung". Um ihre gemeinsame Zeit zu verewigen, ließen sich beide später sogar passende Siegelringe mit zwei sich umarmenden Skeletten anfertigen.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney, 12. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood