Von Fan angetippt: Jacob Elordi für Reaktion kritisiert

In Japan hat Jacob Elordi (28) jüngst für geteilte Meinungen gesorgt. Ein Fan sprach den 28-jährigen Schauspieler auf der Straße lässig an – und tippte ihm dabei auf den Rücken, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Jacob reagierte prompt: Er drehte sich um und sagte laut und deutlich: "Bitte fass mich nicht an, Bro!" – bevor er weiterging. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich rasend schnell im Netz und hat inzwischen Millionen von Aufrufen gesammelt. Die Reaktionen darauf sind gespalten.

In den Kommentarspalten auf Instagram stehen sich zwei Lager gegenüber. Viele Nutzer stellen sich auf die Seite des "Wuthering Heights"-Stars und betonen, dass der Fan eine Grenze überschritten habe. "Warum fasst du Fremde an?", schrieb einer. Ein anderer ergänzte: "Ich schäme mich fremd – aber nicht wegen Jacob. Warum fasst man Leute ungefragt auf der Straße an?" Andere sehen das anders und kritisieren den Schauspieler für seinen Ton. "Er wirkt arrogant", hieß es etwa. Ein weiterer Nutzer warf Jacob vor, die Berühmtheit habe ihm den Kopf verdreht: "Er hat die Filme, die ihn bekannt gemacht haben, schlecht geredet – das zeigt, dass er undankbar ist."

Kurz vor dem Zwischenfall war Jacob gemeinsam mit seiner Freundin Kendall Jenner (30) in Tokio unterwegs. Das Paar besuchte das Kultrestaurant Seirinkan, das für seine neapolitanische Pizza und Pasta bekannt ist und das Musikrepertoire der Beatles auflegt. Kendall erschien in einem champagnerfarbenen Satin-Zweiteiler mit grüner Umhängetasche, während Jacob in entspannter Streetwear mit rückwärts aufgesetzter Baseballkappe auftauchte. Das Restaurant teilte damals Fotos des Besuchs auf Instagram und bedankte sich bei dem Paar für den Besuch.

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Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 in Los Angeles

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Imago Jacob Elordi bei der Eröffnungsnacht von Emerald Fennells "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio