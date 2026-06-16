"Breaking Bad": Bryan Cranston schockiert über Walters Art

Bryan Cranston (70) hat beim Dreh der Kultserie Breaking Bad eine verblüffende Erfahrung gemacht: Er hatte selbst keine Ahnung, dass sein Charakter Walter White ein kleines Kind vergiftet hatte. In einem Gespräch mit Rhea Seehorn (54) im Rahmen von Varietys Format "Actors on Actors" erinnerte sich der Schauspieler jetzt an eine besonders intensive Szene am Set, bei der er seinen Co-Star Aaron Paul (46) mit echter Überzeugung anschrie – und fest daran glaubte, Walter sei unschuldig.

Der Hintergrund: In "Breaking Bad" erkrankt der kleine Brock, der Sohn von Andrea, einer engen Vertrauten von Jesse Pinkman, in Staffel 4 plötzlich schwer. Jesse, gespielt von Aaron, verdächtigt Walter, den Jungen vergiftet zu haben, und konfrontiert ihn mit einer Waffe. Bryan spielte die Szene mit voller Überzeugung und zeigte auf den Charakter des Drogenbosses Gustavo Fring als eigentlichen Täter. "Ich zeige in die Richtung von Giancarlo Espositos Charakter: 'Gus Fring, er ist derjenige, der davon profitieren würde!'", erinnerte er sich gegenüber Variety. Erst mit dem nächsten Drehbuch kam die Ernüchterung: "Dann kam die nächste Folge ein paar Tage später, ich lese sie durch und denke: 'Oh, ich hab's doch getan.'" Trotzdem würde er die Szene im Nachhinein nicht anders spielen: "Er muss glaubwürdig sein. Aber vielleicht dachte ich wirklich, dass Gus Fring es getan hat!" Das lag auch daran, dass Serienschöpfer Vince Gilligan (59) seinen Darstellern grundsätzlich nur einzelne Drehbücher zeitnah zukommen ließ – kaum jemand wusste, wie sich die Handlung entwickeln würde.

Bryan ist für seine Hauptrolle in "Breaking Bad" bestens bekannt – er verkörperte Walter White, einen krebskranken Chemielehrer, der in die kriminelle Welt des Drogenhandels abdriftet. Die Serie lief von 2008 bis 2013 und gilt bis heute als eine der einflussreichsten Produktionen der Fernsehgeschichte. Rhea, mit der Bryan sich nun vor der Kamera unterhielt, spielte in dem "Breaking Bad"-Prequel "Better Call Saul" die Rolle der Kim Wexler. Inzwischen arbeitet sie erneut mit Vince zusammen: In seiner Sci-Fi-Serie "Pluribus" für Apple TV übernahm sie die Hauptrolle der Carol – eine Figur, die Vince eigens für sie geschrieben hat. Die zweite Staffel der Serie befindet sich derzeit in der Entwicklung.

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Matt Winkelmeyer/Getty Images Vince Gilligan und Bryan Cranston in Los Angeles

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Bryan Cranston als Walter White

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Getty Images Rhea Seehorn, Vince Gilligan und Holly Rice bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles