Das explosive Finale von "The Night Agent" ist abgedreht

Für Peter Sutherland läutet das Telefon bald zum letzten Mal: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The Night Agent" sind abgeschlossen – und damit ist auch das Ende der Netflix-Serie besiegelt. Im Jahr 2027 tritt der von Gabriel Basso (31) verkörperte FBI-Agent zu seinem letzten Auftrag an. Anschließend findet das Actiondrama mit der vierten Staffel seinen Abschluss. Wie spektakulär der Abschied ausfallen dürfte, deutet ein Setvideo an, das Netflix Tudum veröffentlichte: Während hinter dem Hauptdarsteller ein Flugzeug in Flammen aufgeht, kündigt dieser ein "explosives" Serienfinale an. Für Peters letzte Mission bekommt der Cast zudem prominente Verstärkung. Neu mit dabei sind Abigail Breslin (30) als Cahlin, Annabeth Gish als Holland und David Denman als Ford. Bereits zuvor waren Titus Welliver (65) als Duval und Elizabeth Lail (34) als Zoe als Neuzugänge angekündigt worden.

In der finalen Staffel stoßen mit Li Jun Li in der Rolle der Min und Trevante Rhodes als Dom ebenfalls zwei neue Gesichter hinzu. Auch das dürfte viele Fans freuen: Luciane Buchanan wird als Rose Larkin zurückkehren. Serienschöpfer und Showrunner Shawn Ryan verwies gegenüber Netflix Tudum auf den enormen Produktionsaufwand hinter dem Projekt: "Es war eine wilde Reise, 'The Night Agent' in fünf Ländern auf drei Kontinenten zu drehen ... und wir freuen uns sehr, dass die Abenteuer von Peter Sutherland in Staffel vier weitergehen werden." Für den Abschluss stellte er erneut jede Menge Wendungen und Nervenkitzel in Aussicht. Wann genau die vierte Staffel startet, ist bislang noch offen. Fest steht lediglich, dass sie im Jahr 2027 erscheinen soll. Die Dreharbeiten dazu hatten in Los Angeles begonnen. Dass die Serie zu den Erfolgsformaten des Streamingdienstes zählt, zeigen die Zahlen: Staffel drei landete in ihrer zweiten Woche mit 9,9 Millionen Views auf Platz zwei der englischsprachigen TV-Liste. Auch die ersten beiden Staffeln zogen erneut in die globalen Top Ten ein.

Am Ende der dritten Staffel hatte sich bereits angedeutet, wohin die Reise gehen könnte. Peter, dessen Stunts Gabriel lieber selbst macht, teilt seinem Vorgesetzten Aiden Mosley, gespielt von Albert Jones, mit, dass er nach seinen gefährlichen Einsätzen endlich eine dringend benötigte berufliche Pause einlegen möchte. Mosley reagiert erfreut, hält für die Rückkehr seines Agenten aber schon eine Überraschung bereit. "Ich habe über deine frühere Bitte um einen Partner nachgedacht. Ich glaube, ich habe einen Kandidaten im Sinn", sagt er in der Szene, die Netflix Tudum veröffentlichte. Laut Shawn setzt die vierte Staffel gezielt an diesem Moment an. Peters finaler Auftrag knüpft unmittelbar an seinen Entschluss, eine Auszeit zu nehmen, an und greift zugleich die Perspektive auf, künftig nicht mehr allein unterwegs zu sein.

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Christopher Saunders/ Netflix Gabriel Basso als Peter Sutherland in "The Night Agent"

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Getty Images Elizabeth Lail bei der New York Fashion Week, 2019

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Getty Images Gabriel Basso, Schauspieler

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