Dianas Bruder: Ohne Charles wäre sie "glücklich" geworden

Dianas Bruder Charles Spencer (62) hat eine deutliche Meinung dazu, wie das Leben seiner Schwester ohne ihre Ehe mit König Charles III. (77) verlaufen wäre. Bei einem Gespräch mit der Journalistin Tina Brown in der Kirche St. Peter's Chelsea in New York wurde er gefragt, was aus seiner Schwester geworden wäre, wenn sie den damaligen Thronfolger und Prinzen von Wales nie geheiratet hätte. Seine Antwort bestand laut People aus einem einzigen Wort: "Glücklich." Anlass des Abends war Charles' neues Buch "Swan Song: Diana, meine Schwester", in dem er sich mit dem Leben und dem Vermächtnis der Prinzessin auseinandersetzt. Die knappe Aussage reiht sich in das kritische Bild ein, das der Autor von seinem ehemaligen Schwager zeichnet. Die Ehe erscheint darin als eine der größten Belastungen im Leben der Prinzessin, die 1997 nach einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam.

In dem Interview führte Charles seine Sicht auf das Leben innerhalb der Monarchie weiter aus. "Ich glaube, dass es bestimmten Menschen sehr schwerfällt, Teil davon zu sein. Ich denke, wenn man in einer Königsfamilie aufwächst, ist es viel einfacher, als hineinzuheiraten." Besonders für die angeheirateten Frauen sei die Situation schwierig: "Wenn man sich die Ehefrauen derjenigen ansieht, die eingeheiratet haben, ist es hart. Es ist eine ganz eigene Denkweise", zitiert ihn People. Der Palast hatte den Schilderungen aus dem neu veröffentlichten Buch bereits deutlich widersprochen. "Seine Majestät ist sich bewusst, dass der Schmerz brüderlicher Trauer den Verstand trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die andere selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust nicht erkennen", hieß es laut Page Six. Dianas Bruder blieb bei seiner Darstellung und betonte gegenüber BBC, er sage "die Wahrheit" über die Äußerungen des Königs nach Dianas Tod.

Diana und Charles gaben sich 1981 das Jawort, ein Jahr später kam Sohn Prinz William (44) zur Welt, 1984 folgte Prinz Harry (42). Mitte der 1980er-Jahre geriet die Ehe zunehmend in die Krise, während Camilla im Leben des damaligen Thronfolgers zunehmend eine wichtigere Rolle einnahm. 1992 trennte sich das Paar, anschließend wurde 1996 die Scheidung rechtskräftig. Ein Jahr später starb Diana bei einem schweren Autounfall, bei dem auch ihr damaliger Partner Dodi Fayed und Fahrer Henri Paul ums Leben kamen. In seinem Buch schildert der Earl zudem eine Begegnung bei der Beerdigung seines Vaters im Jahr 1992. Dort soll sich der damalige Prinz über sein ausbleibendes Erbe und die Behandlung durch seine Eltern beklagt haben – ein Verhalten, das der Autor mit dem eines trotzigen Kleinkinds verglich.

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ActionPress Marianne von Weizsäcker, Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

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Getty Images König Charles, Prinzessin Diana und Prinz William 1983

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REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag