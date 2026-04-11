"Null der Vibe": Jenefer Riili verschiebt Standesamttermin

Hochzeitsalarm bei Jenefer Riili (33) oder etwa doch nicht? Die Schauspielerin hat ihren Standesamttermin verschoben. In ihrer Instagram-Story zeigte Jenefer eine E-Mail, in der die Absage des Termins bestätigt wird. Eigentlich wollten sie und ihr Partner Daniel schon bald heiraten, doch jetzt ist klar: Der Gang zum Amt muss warten. Kaum war die Nachricht online, fragten viele Fans besorgt nach und mutmaßten über eine mögliche Trennung. Auf Instagram nahm Jenefer die Aufregung umgehend raus und versprach, dass es dafür einen ganz einfachen Grund gebe: "Kurz zur Erklärung: Haben unseren Termin abgesagt und schauen jetzt nach einem neuen Datum. Wir haben uns zu spät um die Papiere gekümmert, hatten keine Location, kein Kleid, kein nichts."

In mehreren Story-Sequenzen erklärte Jenefer ruhig, warum die Entscheidung gefallen ist: "Es war null der Vibe und am Ende wäre es nur Druck und Stress geworden – so wollten wir das nicht." An einem Liebes-Aus mit Daniel ist demnach nichts dran. Die Influencerin betont: "Jetzt können wir uns in Ruhe um alles kümmern und nicht so gequetscht, wie es sich dann letzten Endes angefühlt hat. Immer haben alle gefragt und wir waren so: 'Ja, ähm, keine Ahnung.' Und deswegen, vom Bauchgefühl her, war’s einfach nicht das richtige Datum." Die Reality-TV-Bekanntheit merkte zudem an, dass zwischen ihr und Daniel alles in Ordnung ist.

Schon im Februar hatte Jenefer ihrer Community verraten, wie schwierig sich die Abwicklung ihrer Traumhochzeit gestaltet. In einer Fragerunde erklärte die Schauspielerin: "Da ist noch nichts geplant." Sie beschrieb, dass allein das Organisieren der Unterlagen drei bis vier Monate in Anspruch nehmen könne. Besonders betonte die Influencerin, wie wichtig ihr die Feier ist: "Man will’s ja dann auch perfekt haben, also so, wie man es sich vorstellt." Ein Brautkleid hatte sie zwar anprobiert – allerdings nur zur Inspiration.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel und Jenefer Riili, Silvester 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili