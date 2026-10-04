Simon Böers Sohn erfüllt den Schauspieltraum seines Vaters

Milon Böer macht einen großen Schritt in Richtung Schauspielkarriere – und erfüllt damit gleichzeitig einen früheren Traum seines Vaters. Der Sohn von Simon Böer (51) hat ein Stipendium am renommierten Lee Strasberg Institute ergattert und wird dafür ein Jahr lang in New York leben. Das verriet der "SOKO Leipzig"-Darsteller nun im Interview mit dem ZDF. Für Simon ist die Nachricht besonders emotional, denn auch er hatte früher davon geträumt, an der bekannten US-Schauspielschule zu lernen. Für ihn selbst erfüllte sich dieser Wunsch damals allerdings nicht. Umso mehr freut es ihn, dass nun sein Sohn diese Chance bekommt. "Und jetzt macht es Milon. Das ist sehr, sehr schön und auch beeindruckend", erklärte Simon gegenüber dem Sender und zeigte sich sichtlich stolz auf den nächsten großen Schritt seines Sohnes.

Einfach bekommen hat Milon den begehrten Platz allerdings nicht. Laut seinem Vater musste der Nachwuchsschauspieler zunächst einen "sehr, sehr intensiven Auswahlprozess" durchlaufen, bevor schließlich die Zusage kam. Simon sieht bei seinem Sohn neben dem nötigen Talent vor allem eine große Leidenschaft für die Schauspielerei. Gleichzeitig weiß er aus eigener Erfahrung, dass der Beruf nicht nur schöne Seiten mit sich bringt. Vor schwierigen Erfahrungen könne und wolle er Milon jedoch nicht bewahren. "Da muss man einfach loslassen und jeden seine eigenen Erfahrungen machen lassen", erklärte der Schauspieler. Ob daraus am Ende tatsächlich eine langfristige Karriere vor der Kamera entsteht, ist für Simon dabei zweitrangig. Die Ausbildung betrachtet er unabhängig davon als wertvolle Erfahrung, denn sie mache seiner Meinung nach auch abseits des Berufs "Sinn fürs Leben".

Gemeinsam vor der Kamera standen Vater und Sohn übrigens schon einmal: Für die RTL-Serie Der Lehrer drehten Simon und Milon zusammen. Einen weiteren gemeinsamen Auftritt, etwa bei "SOKO Leipzig", schließt Simon grundsätzlich nicht aus. Dort ist er seit dem 2. Oktober als Kriminalhauptkommissar Dirk Trebbe zu sehen und verstärkt das Ermittlerteam um Melanie Marschke (56), Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Dabei tritt der Schauspieler in große Fußstapfen: Sein Vorgänger Marco Girnth (56) verkörperte Kommissar Jan Maybach seit der allerersten Folge und gehörte rund 25 Jahre lang zum festen Cast. Nach knapp 500 Episoden starb seine Figur schließlich den Serientod. Simons offizieller Einstand als neuer Ermittler erfolgt in der Folge "Das Auge".

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Getty Images Simon Böer, TV-Bekanntheit

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Getty Images Simon Böer, Schauspieler

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Getty Images Marco Girnth, Schauspieler

Wie findet ihr es, dass Milon Böer ausgerechnet den früheren Schauspieltraum seines Vaters wahr macht? Wunderschön – für Simon muss das eine ganz besondere Vater-Sohn-Geschichte sein. Beeindruckend, aber Milon sollte vor allem seinen ganz eigenen Weg gehen. Ergebnis anzeigen