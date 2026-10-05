Julie Bowen bleibt mit "Modern Family"-Cast eng verbunden

Julie Bowen (56) machte beim jährlichen Benefizbrunch des Rape Treatment Center and Stuart House von UCLA Health in Los Angeles deutlich, dass ihre Verbindung zu den ehemaligen Kollegen aus Modern Family auch Jahre nach dem Serienfinale besteht. Gegenüber Us Weekly erzählte die Schauspielerin am Sonntag, dass für sie mit dem letzten Drehtag keineswegs alles vorbei war. Mehr als sechs Jahre nach dem Ende der Sitcom steht sie weiterhin mit ihren früheren Co-Stars in Kontakt und versucht, deren neue Projekte zu unterstützen. Elf gemeinsame Staffeln hätten schließlich eine enge Verbindung geschaffen. "Man stelle sich vor, man verbringt elf Jahre seines Lebens mit einer Gruppe von Menschen und ist dann nicht mehr mit ihnen zusammen. Ich liebe sie", sagte sie dem Magazin. Von 2009 bis 2020 spielte Julie die Rolle der Claire Dunphy in der Erfolgsserie.

Besonders eng ist Julies Kontakt zu Jesse Tyler Ferguson (50), der in "Modern Family" ihren Bruder Mitchell Pritchett spielte. Noch am Morgen des Interviews habe er ihr ein Foto seiner Verwandlung in Truman Capote für das Londoner Theaterstück "Tru" geschickt. "Oh Gott, Jesse hat mir heute Morgen gerade wegen seines neuen Looks für 'Tru' in London geschrieben, und ich habe noch keine seiner Shows verpasst. Und vielleicht muss ich nach London fliegen", scherzte Julie zunächst. Wenig später korrigierte sie sich jedoch selbst: "Das ist tatsächlich, das ist eine Lüge. Warum habe ich das gerade gesagt? Ich habe seine Shows verpasst. Ich muss es zugeben. Ich sollte zu 'Shakespeare in the Park' gehen, und ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Er ist so beschäftigt. Es ist schwer, bei allem mitzuhalten, was Jesse macht." Auch mit Sofía Vergara liefert sich Julie offenbar gerne humorvolle Wortgefechte. Während sie "Modern Family" für den besten Job überhaupt hält, scheint ihre Kollegin ihre Tätigkeit als Jurorin bei America's Got Talent zumindest nicht schlechter zu finden. "Wir sagen: 'Nein, 'Modern Family' war der beste Job.' Sie macht: 'Hmm.' Ich meine, es sind sehr unterschiedliche Jobs. Ich sage: 'Sofía, wir sind deine Familie.' Sie sagt: 'Ja.'"

Dass die ehemaligen "Modern Family"-Kollegen auch abseits der Kameras Kontakt halten, zeigte sich bereits vor einigen Monaten. Sofía, Julie und Jesse kamen damals zu einem privaten Wiedersehen zusammen und hielten den Moment auf mehreren Fotos fest. Anschließend veröffentlichte Sofía gemeinsame Selfies auf Instagram, auf denen die drei gut gelaunt in die Kamera blickten. Auch Jesses Ehemann Justin Mikita war bei dem Treffen dabei. "Modern Family" wurde über elf Staffeln mit insgesamt 250 Episoden ausgestrahlt und endete 2020. Neben Julie, Jesse und Sofía gehörten unter anderem Ty Burrell (59), Ed O'Neill und Eric Stonestreet (55) zum Hauptcast.

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Getty Images Julie Bowen, Schauspielerin

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Getty Images Sofia Vergara und Julie Bowen bei einer Party im Jahr 2012

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Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012