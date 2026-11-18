Bei Bauer sucht Frau sorgt ein Blick in den Kühlschrank für blankes Entsetzen. In der fünften Folge der aktuellen Staffel stoßen Sarah und Sandra während ihrer Hofwoche bei Schafhalter Stefan auf einen riesigen Topf. Darin entdecken die beiden eine weißlich-hellbraune Masse, die aus Reis, Grießbrei und Müsli besteht – Stefans Frühstück. Das gibt es bei ihm regelmäßig. Wie der Landwirt erzählt, soll die gewaltige Portion ganze 14 Tage lang reichen. Sandra nimmt den Inhalt genauer unter die Lupe und riecht daran. Ihr Eindruck ist eindeutig: Der Brei scheint schon verdorben zu sein. Der 48-jährigen Sarah aus Ulm verschlägt es beim Anblick der wenig appetitlichen Pampe dagegen sichtlich die Sprache. Mit einem solchen Fund hatten die beiden Hofdamen bei ihrem Besuch auf dem Hof offenbar nicht gerechnet.

Stefan selbst nimmt die Sache deutlich gelassener. Die Bedenken seiner Hofdamen bringen den Bauern nicht im Geringsten aus dem Konzept. Die Kruste, die sich auf der Oberfläche gebildet hat, entfernt er einfach. Anschließend rührt er sein Obst unter das Müsli. "Dann schmeckt das wieder wie neu", erklärt er in der Sendung. Sarah versucht daraufhin, Stefan umzustimmen. Sie weist ihn darauf hin, dass Milch nach 14 Tagen nicht mehr genießbar sei. Doch der Schafhalter lässt sich von ihrem Einwand nicht überzeugen. Essen in den Müll zu werfen, kommt für ihn schlicht nicht infrage. Stattdessen präsentiert der Schafhalter seinen Hofdamen eine ganz eigene Theorie. Wenn er die Masse mit guten Zutaten verfeinere, "wird aus etwas Schlechtem etwas Mittelgutes oder etwas Mittelschlechtes", erklärt er. Damit ist sein Frühstück offenbar gesichert und der Topf kann wieder im Kühlschrank verstaut werden.

Doch der Müslischock ist für Sarah nicht die einzige unangenehme Überraschung. Schon kurz zuvor hatte die Entspannungstrainerin in Stefans Schlafzimmer eine Entdeckung gemacht, die sie wenig erfreute. Die vielen Eindrücke vom Hof muss sie deshalb erst einmal verarbeiten. Trotz allem macht sie deutlich, dass sie den Landwirt grundsätzlich schätzt. "Stefan ist ja eigentlich ein toller Mann. Aber nach dem … Das musste ich erst mal sacken lassen", gesteht sie in der Show. Dass Kochen nicht gerade zu Stefans Lieblingsbeschäftigungen gehört, wird auch beim Blick in seine Küche deutlich. Zwar steht dort ein neuer Herd, zum Einsatz gekommen ist er bislang jedoch noch nicht. Stattdessen nutzt der Schafhalter ein älteres Modell, bei dem nur noch eine einzige Kochplatte funktioniert. Genau diese verwendet Stefan für seine großen Töpfe, die jeweils zehn Liter fassen. Darin bereitet er offenbar auch die Mengen zu, die ihn dann über viele Tage hinweg versorgen.

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RTL / Stefan Gregorowius Stefan, Sandra und Sarah, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Stefan von "Bauer sucht Frau", 2026

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