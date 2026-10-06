Amira Aly gesteht Zweifel bei ihrer zweiten Schwangerschaft

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Amira + 1" teilt Amira Aly (34) überraschend private Einblicke. Gemeinsam mit ihrem Gast Georgina Stumpf spricht die Moderatorin über Schwangerschaften – und darüber, wie unterschiedlich Frauen diese Zeit erleben können. Dabei enthüllt Amira, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft keineswegs nur Freude empfand. Obwohl sie damals verheiratet war, kamen ihr zeitweise Zweifel, ob sie der Situation überhaupt gewachsen sei. "Mir ging es so beim zweiten", erinnert sie sich in dem Podcast. Sie schildert ihre damaligen, von Zweifeln geprägten Gedanken nun ganz offen: "Ich kann das ja gar nicht oder ich will das jetzt gar nicht." Heute, mit Blick auf ihren Sohn, kann die bald dreifache Mutter ihre einstigen Sorgen kaum noch nachvollziehen.

Wie stark sich ihre Gefühle aus heutiger Sicht verändert haben, macht Amira in dem Gespräch direkt deutlich. "Das alleine reicht schon, dass wenn ich ihn heute angucke, denke: 'Oh mein Gott, wie konnte ich nur eine Sekunde denken, dass ich das nicht schaffe oder dich nicht lieben kann?'", erklärt sie in "Amira + 1". Ihre Worte zeigen, dass die anfänglichen Bedenken nichts mit der Beziehung zu tun haben, die sie heute zu ihrem Kind hat. Die Podcasterin ordnet ihre Erlebnisse dabei in ein größeres Thema ein: Im Gespräch geht es unter anderem um die unterschiedlichen Erfahrungen, die Frauen während einer Schwangerschaft machen können – unabhängig davon, wie verschieden jeweils die äußeren Umstände aussehen.

Auch ihre Gesprächspartnerin gibt in der neuen Folge einen Einblick in ihre eigene turbulente Geschichte. Georgina wurde von Sido (45) schwanger, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits räumlich von dem Rapper getrennt hatte. Trotz der ungewöhnlichen Ausgangslage freute sie sich über die Nachricht. Während und nach ihrer Schwangerschaft bekam sie Unterstützung von ihren Eltern sowie von Sidos Ex-Frau Charlotte Engelhardt (48). Genau an diesem Punkt unterscheiden sich die Erfahrungen der zwei Frauen deutlich: Während Georgina ihre Schwangerschaft ohne Partner an ihrer Seite erlebte, lebte Amira zu der Zeit in einer Ehe – und hatte dennoch mit Zweifeln zu kämpfen. In ihrem Podcast spricht sie inzwischen regelmäßig mit wechselnden Gästen über persönliche Themen, Beziehungen und Familienleben.

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Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung Serienkiller in Köln-Ehrenfeld, 07. Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, hochschwanger

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Imago Georgina Gia Stumpf beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf