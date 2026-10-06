An Weihnachten: Sara Kulka erlebte dramatische Trennung

Sara Kulka (36) erinnert sich an eine Phase ihres Lebens, in der sich für sie beinahe alles verändert hat. In einem TikTok-Video berichtet der Realitystar von einer Trennung, die einen kompletten Neuanfang nach sich gezogen habe. Vorausgegangen sei das Ultimatum einer Person gewesen, deren Identität Sara nicht preisgibt – damals habe sie sich gegen diese Person entschieden. Kurz vor Weihnachten musste sie daraufhin das Zuhause verlassen, in dem sie viele Jahre gelebt hatte. Ihre Kinder hätten dort zwar bleiben können, wollten jedoch unbedingt mit ihrer Mutter mitgehen. Weil sich auf die Schnelle keine neue Wohnung finden ließ, kam Sara mit ihren Töchtern zunächst in einem günstigen Hotel unter. Heute blickt sie trotz der schwierigen Erfahrungen positiv auf ihre Entscheidung zurück: "Ich bin frei. Ich bin endlich frei. Und ich möchte diese Freiheit nie wieder mit jemandem teilen", macht sie in dem Clip deutlich.

Das Hotel sei zu diesem Zeitpunkt die einzige realistische Möglichkeit für sie gewesen, erzählt Sara weiter. Eine andere Unterkunft habe sie sich finanziell schlicht nicht leisten können. Bereits durch das Ultimatum sei ihr bewusst gewesen, dass sie dadurch in eine Schuldenfalle geraten würde. Obwohl das Hotel schön gewesen sei, habe es ihr bisheriges Zuhause, in dem sie zuvor 15 Jahre verbracht hatte, nicht ersetzen können. Doch auch mit dem Einzug in eine eigene Wohnung waren die Schwierigkeiten zunächst nicht vorbei. Der Familie habe es dort an fast allem gefehlt, sodass Sara viel improvisieren musste und die Einrichtung erst nach und nach zusammenkam. Zwischenzeitlich hätten sie und ihre Töchter sogar auf dem Boden gekocht und gegessen. Gleichzeitig zahlte die zweifache Mutter ihre Schulden ab, sparte Geld und baute sich Schritt für Schritt ein neues Leben auf. Mehr als anderthalb Jahre später ist die Wohnung inzwischen eingerichtet. Ganz wie ihr Zuhause fühle sie sich für Sara allerdings noch immer nicht an. Auch Ängste und Zweifel seien weiterhin präsent.

Sara ist Mutter der beiden Töchter Matilda und Annabell. Trotz der Trennung verbringen die Mädchen weiterhin regelmäßig Zeit bei ihrem Vater, von dem Sara getrennt lebt. So feierten die Kinder auch Heiligabend 2025 bei ihrem Papa, während ihre Mutter allein in ihrer Leipziger Wohnung blieb. Ein großes Weihnachtsessen gab es für den ehemaligen Germany's Next Topmodel-Star an diesem Abend nicht – stattdessen aß Sara lediglich eine Tütensuppe. Bereits am folgenden Tag wandte sie sich jedoch wieder an ihre Fans und erklärte, dass es ihr inzwischen etwas besser gehe als noch am Abend zuvor.

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ActionPress Sara Kulka, Model

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren zwei Töchtern, Juli 2026