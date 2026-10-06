Kevin Schäfer sagt: Laurenz bandelte auch mit Jana Meyer an

Laurenz Pesch (25) sorgt mit seinen turbulenten Datinggeschichten mal wieder für Gesprächsstoff – einmal mehr nicht unbedingt im eigenen Interesse. In der ersten Folge seines Videopodcasts "Reality Detektiv Kevin Schäfer – dem Gossip auf der Spur" bei RTL+ packt Kevin Schäfer über das Liebesleben des Realitystars aus. Demnach soll es neben Gabby Alves, Joena und seiner Ex Brenda (23) noch eine weitere Frau gegeben haben: Jana Meyer, die ebenfalls aus Ex on the Beach bekannt ist. Es wird gemunkelt, dass es zwischen zwei TV-Drehs von Laurenz zu der mutmaßlichen Liaison gekommen ist, die angeblich über einen kurzen Flirt hinausging. "Die Geschichte kennt, denke ich mal, noch gar keiner", kündigt Kevin seine Enthüllung vielversprechend an. "Es gab da Gabby, es gab Joena, hin und wieder mal Brenda und es gab auch die liebe Jana."

In dem RTL+-Podcast geht Kevin ausführlich darauf ein, wie eng der Kontakt zwischen den beiden gewesen sein soll. Von einer "kleinen Liaison" ist die Rede, Laurenz und Jana hätten sich täglich gesehen und seien gemeinsam essen gegangen. Sogar ein Hundekörbchen soll angeschafft worden sein – für den Realitydetektiv ein deutliches Indiz dafür, dass zwischen den beiden mehr lief als eine lockere Kennenlernphase. Jana habe sich daraus resultierend wohl große Hoffnungen gemacht: "Es wurde das Blaue vom Himmel herunter versprochen", behauptet jedenfalls Kevin. Nach Laurenz' Dreh für Are You The One? habe sich die Dynamik jedoch spürbar verändert. Zwar habe er sich danach wieder bei Jana gemeldet, ihr aber mitgeteilt, er müsse sich "erst mal sammeln". Ob die Beziehung tatsächlich so ernst war, wie Kevins Schilderungen vermuten lassen, und wie Jana diese einordnet, ist bislang offen.

Dass das Liebesleben von Laurenz kompliziert ist, war schon bei "Ex on the Beach" Thema. Dort wirkte er mit Gabby Alves ausgesprochen vertraut. Beide wollten nach den Dreharbeiten herausfinden, ob ihre TV-Romanze auch im Alltag funktionieren würde. Nach seiner Rückkehr aus Mexiko gestand der Realitystar Gabby, dass er auch Gefühle für ihre Freundin Joena hat. Zugleich soll er allerdings nach wie vor etwas für Gabby empfinden. Die beiden trafen sich danach noch einmal, doch dabei stellte sich heraus, dass seine Gefühle für eine feste Beziehung nicht ausreichten. Ein Paar wurde aus den beiden TV-Turteltauben folglich nicht. Mit Jana bringt Kevin nun eine weitere Frau ins Spiel. Eine Stellungnahme von ihr zu der angeblichen Liaison gibt es bislang nicht, ebenso wenig eine Reaktion von Laurenz auf diese konkrete Behauptung.

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Collage: Imago, RTL / Daniel Alvarez Collage: Kevin Schäfer stellt Hypothesen über das Liebesleben von Laurenz Pesch auf, 2026.

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RTL / Friederike Jacobitz Jana, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025