Ärger mit Gloria: Kevin Schäfer bekommt Post vom Anwalt

Zwischen Kevin Schäfer und Gloria Schwesinger (34) ist offenbar einiges vorgefallen: In der neuen Folge des Podcasts "unREAL" mit Serkan Yavuz (33) schildert der Realitystar, wie es zum Streit mit seiner Kollegin kam. Auslöser sei ein älteres Video gewesen, das im Netz kursierte und Gloria weinend mit einer blutenden Lippe zeigte. "Ich wollte halt nur wissen, was da passiert ist", erklärte Kevin. Den kurzen Ausschnitt habe er daraufhin sogar in seinem eigenen Podcast "Reality Detektiv" kommentiert. Anschließend habe er Gloria angeboten, die Angelegenheit telefonisch zu klären und mögliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Doch statt eines klärenden Gesprächs flatterte ihm ein Anwaltsschreiben ins Haus: "Da denke ich mir: Was ist das denn bitte?"

Im Podcast "unREAL" ging Kevin auch genauer darauf ein, was ihm beim Ansehen des Videos durch den Kopf gegangen sei: "Ich habe ein Video gesehen online. Und da hat sie halt geweint, hat halt Blut an der Lippe gehabt. Kann ja sein, dass sie einen Unfall hatte." Auch Glorias Ex-Mann Nikola Grey (30) sei in dem Clip zu sehen gewesen: "Und Nikola rennt halt draußen mit einem Hund durch die Gegend auf dem Arm. Könnte auch ein Wolf oder ein Schaf gewesen sein – ich weiß nicht, was er da auf dem Arm hatte, oder ein Stofftier." Gloria habe ihm daraufhin allerdings deutlich gemacht, dass sie das Thema keinesfalls öffentlich besprechen wolle. "Und sie so: 'Oh nein, da darfst du nicht drüber sprechen, das geht auf gar keinen Fall'", erinnerte sich Kevin.

Serkan kann den juristischen Schritt ebenfalls nicht nachvollziehen und hakt kritisch nach: "Wann ist das passiert, dass wir da angekommen sind, dass nichts mehr beim Namen genannt werden darf? Ich dachte, wir sind im Reality." Kevin pflichtet ihm bei und betont, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, seiner Meinung nach auch mit kritischen Fragen und Kommentaren rechnen müssen. "Vielleicht wollten sie dich einfach, weil du eine spitze Zunge hast, ein bisschen stilllegen", mutmaßt Serkan. Kevin lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken und kontert selbstbewusst: "Nee, mich kann man nicht stilllegen." Ob Gloria angesichts des aktuellen Wirbels um die Ausstrahlung von Temptation Island VIP noch auf Kevins Aussagen reagiert, bleibt abzuwarten.

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Collage: Imago, Imago Collage: Gloria Schwesinger und Kevin Schäfer

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RTL / Frank J. Fastner Gloria Schwesinger und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

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