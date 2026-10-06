Nach Piercing-Eklat: Kim Kardashian zieht bei North Grenzen

Kim Kardashian (45) versucht, die Karrierepläne ihrer ältesten Tochter North West (13) in geordnete Bahnen zu lenken. Die 13-Jährige steht gerne im Rampenlicht und würde am liebsten jede Gelegenheit nutzen, die sich ihr bietet. Doch ihre Mutter achtet bewusst darauf, sie nicht zu früh zu sehr in die Öffentlichkeit zu drängen. Gegenüber The Times erklärte die Unternehmerin: "North liebt es ein bisschen mehr als ihre Geschwister. Ich bremse sie etwas aus. Sie möchte am liebsten Projekte machen, bei denen sie selbst im Mittelpunkt steht." Der Realitystar fürchtet, dass ihre Kinder zu früh einem zu großen Ruhm ausgesetzt sein könnten, und will den Weg ihrer Tochter deshalb kontrolliert gestalten. "Deshalb versuchen wir wirklich, diese Momente auszukosten und nicht alles zu machen, was ihr angeboten wird, damit wir wirklich sicherstellen können, dass wir es richtig managen", betonte sie in dem Interview, wie Cheat Sheet berichtet. Kim sieht sich immer wieder mit Kritik an ihrem Erziehungsstil konfrontiert. Anlass dafür waren unter anderem Norths Fingerpiercings, ihre auffälligen Outfits und Songs, deren Texte als düster wahrgenommen wurden.

Im selben Gespräch betonte Kim, dass ihre vier Kinder unterschiedlich mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgehen. "Jedes Kind macht das, womit es sich wohlfühlt. Meine Kleinen kommen zwar dazu, wenn ich filme, aber sie haben nicht wirklich eigene Handlungsstränge", erklärte Kim gegenüber The Times. Bei Norths beruflicher Zukunft seien sie und ihr Ex-Mann Kanye West (49) inzwischen auf einer Linie. Sich selbst bezeichnete die Vierfachmama als "mittelmäßig streng", aber auch als "extrem geduldig und liebevoll". Trotz aller Regeln legt Kim großen Wert auf Nähe zu ihren Kindern: "Ich lasse immer noch ein Kind in meinem Bett schlafen, wenn es möchte. Ich lese den Kindern jeden Abend Bücher vor." Für besonders viel Aufregung sorgten zuletzt Norths Fingerpiercings. In den sozialen Medien kritisierten einige Nutzer Kim dafür, ihrer Tochter dies zu erlauben. North selbst reagierte auf die Diskussion mit einem TikTok-Clip und schrieb dazu: "Das ist für alle, die wegen eines Fingerpiercings sauer sind."

Einen wichtigen Schritt in Richtung Musikkarriere hat die Teenagerin unterdessen längst gemacht: Vor rund einem Monat stand sie im Vic Theatre in Chicago für ihr erstes Solokonzert als Headlinerin auf der Bühne. Kim und Kanye waren vor Ort, um ihre Tochter zu unterstützen, hielten dabei jedoch Abstand voneinander. Während des Auftritts tanzten beide und filmten North, einige Eindrücke teilte Kim anschließend auch in ihrer Instagram-Story. North selbst scheint es mit ihrer Karriere offenbar nicht eilig genug zu haben – warten möchte sie jedenfalls nicht. Auf die Frage nach dem schlechtesten Rat, den sie je bekommen habe, antwortete sie im Gespräch mit Dazed: "Meine Karriere später zu beginnen." Von typischen Interessen Gleichaltriger grenzt sie sich nach eigenen Angaben ab. Ein Gespräch mit ihrer Mutter gab sie gegenüber dem Magazin so wieder: "Alle sind in Jungs verliebt, vapen und machen alle möglichen schlimmen Sachen. Alles, was ich will, sind blaue Haare und Piercings."

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TikTok / kimandnorth North West mit neuem Look

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Getty Images Bei der Formel 1 in Monaco: Kim Kardashian beim Großen Preis von Monaco

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026