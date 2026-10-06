Shakira und Gerard Piqué streiten vor Gericht um ihre Söhne

Shakira (49) und ihr Ex-Partner Gerard Piqué (39) trafen am heutigen Dienstag vor einem Gericht in Barcelona aufeinander. Dort verhandelten die Sängerin und der frühere Fußballprofi über die Besuchsregelung für ihre gemeinsamen Söhne Milan und Sasha. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Frage, wie häufig die Jungen künftig zwischen ihrem Lebensmittelpunkt in Miami und dem Wohnort ihres Vaters in Barcelona hin und her reisen sollen. Die Musikerin möchte die Modalitäten ändern, die nach der Trennung festgelegt worden waren. Konkret geht es ihr darum, die häufigen Reisen der Jungen zu verringern. Ihr zentrales Argument führte ihr Anwaltsteam in einer Mitteilung aus, die unter anderem Paris Match vorliegt: Weniger Langstreckenflüge sollen den Alltag und die schulischen Abläufe der Kinder stabilisieren. Das Ziel sei es, "ihr emotionales, körperliches und schulisches Wohlergehen zu schützen". Es geht demnach nicht grundsätzlich um die gemeinsame Zeit von Milan und Sasha mit Gerard. Stattdessen soll neu geregelt werden, wer die weite Strecke zwischen den USA und Spanien für die regelmäßigen Treffen zurücklegt – die Kinder oder Gerard.

Konkret schlägt Shakira vor, dass Gerard vor allem während der Ferien häufiger selbst nach Miami fliegt. Auf diese Weise könnten Milan und Sasha laut der Mitteilung ihres Anwaltsteams "ihre Routine länger beibehalten". Mit dem Antrag wolle die Musikerin ausdrücklich nicht erreichen, dass ihre Söhne weniger Zeit mit ihrem Vater verbringen. Verändert werden solle in erster Linie die bisherige Reiseverteilung. Seit Shakiras Umzug leben die Jungen überwiegend mit ihr in Florida. Nach der geltenden Vereinbarung darf Gerard sie mehrere Tage im Monat sehen und außerdem Teile der Ferien mit ihnen verbringen. Ob und in welchem Umfang die Besuchsregelung neu gestaltet wird, muss nun ein Gericht entscheiden. Shakira selbst hält sich derzeit ohnehin in Spanien auf: Ihre Welttournee "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" läuft gerade in Madrid und endet dort nach 13 Auftritten am 12. Oktober.

Shakira und Gerard hatten ihre Beziehung 2011 öffentlich gemacht. Zwei Jahre später kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, 2015 folgte Sasha. Im Juni 2022 bestätigten die Sängerin und der Sportler nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren ihre Trennung. Einige Monate nach dem Liebes-Aus einigten sie sich auf die Betreuung ihrer Söhne – anschließend zog die Musikerin mit den Kindern von Barcelona nach Miami. Trotz der Trennung zeigen sich die beiden Eltern immer wieder gemeinsam im Umfeld ihrer Jungs. So waren Milan und Sasha beim WM-Finale im New York New Jersey Stadium mit Gerard im Publikum, während ihre Mutter zusammen mit Burna Boy auf der Bühne stand. Die Jungen verfolgten den Auftritt sichtbar begeistert und feierten Shakiras Performance mit. Fans mutmaßten damals in den sozialen Medien, dass die Trennung von Shakira Gerards "größter Fehler" war. Nun beschäftigt die Familie erneut die Frage, wie sich die Beziehung der Kinder zu beiden Eltern mit Schule, Alltag und den langen Wegen zwischen zwei Kontinenten vereinbaren lässt.

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Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

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ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

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Getty Images Shakira bei der FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show im New York New Jersey Stadium in East Rutherford

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