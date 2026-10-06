Fans überzeugt: Hati Suarez und Alex sind wieder zusammen

Sturzbäche von Tränen, ein verzweifelter Kniefall im Staub und dann der ganz große Schlussstrich – was sich in der jüngsten Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars zwischen Hati Suarez und Alexander "Alex" Molz (31) abspielte, bediente verlässlich die gesamte Klaviatur des gepflegten Reality-TV-Melodrams. Doch große Teile der krisenerprobten Zuschauerschaft blickten eher skeptisch auf die Trennungsszene im Bocholter Exil. Unter den offiziellen Sendungsbeiträgen auf Instagram häufen sich die Stimmen derer, die das plötzliche Beziehungsende für ein laues TV-Manöver mit kalkulierter Dramaturgie halten. "Die sind aber wieder zusammen", verkündet ein User trocken in den Kommentaren, während ein anderer direkt auf eigene Nachforschungen verweist: "Sind wieder zusammen, kannst nachlesen. Sie kann ihn verstehen, so ihre Worte."

Handfeste Nahrung für die kursierenden Gerüchte lieferte das Realityduo schließlich höchstselbst: Nur eine Woche vor Ausstrahlung der Dramafolge luden die beiden einen innigen Clip hoch und betonten, dass ihre Beziehung zu keinem Zeitpunkt gefälscht gewesen sei. Für die kritische Fanbase wirkt der im Fernsehen inszenierte Bruch deshalb eher wie ein kurzer Boxenstopp im Paarrhythmus denn wie ein endgültiges Aus. Unter dem gemeinsamen Post legte Hati nach: "Wir sind nicht perfekt, aber die Liebe wird uns keiner absprechen können." Garniert wurde die Liebeserklärung mit einer Breitseite gegen Besserwisser: "Wir haben unsere Beziehung privat gehalten, weil es einigen Leute gefällt, Dinge zu zerstören."

Zur Einordnung ein kurzer Rückblick auf das Sommerhaus-Schlachtfeld: In der siebten Episode hatte sich die Lage nach der Nominierung derart aufgeschaukelt, dass die Germany Shore-Bekanntheit Hati von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt das Beziehungsaus verkündete. Alex wählte daraufhin ebenfalls den theatralischen Weg, folgte ihr auf Schritt und Tritt und sank letztlich sogar flach auf die Knie. Vor den unerbittlichen Kameras blieb Hati jedoch stur und wies den Kniefälligen kühl ab. Ob nach den Dreharbeiten hinter den Kulissen längst wieder gekuschelt wurde, dürfte spätestens die große Wiedersehensshow ans Licht bringen.

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026