Knappes Rennen: Dieses Paar gewinnt "Prominent getrennt"!

Die Prominent getrennt-Gewinner stehen fest! Auch in diesem Jahr ging es in der Show ordentlich ab – zwischen den Kandidaten kam es zu extrem heftigen Auseinandersetzungen, einige Ex-Paare näherten sich sogar wieder an, krasse Challenges wurden bestritten. Alle Teilnehmer hatten allerdings eines gemeinsam: Sie wollten das Preisgeld gewinnen. Das gelang aber nur einem Team: Gloria und Nikola Glumac sackten den Gewinn ein!

Beim ersten Finalspiel konnten sich Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez direkt für das Finale qualifizieren – Gloria und Niko hingegen schlugen sich eher weniger gut. Im Halbfinalspiel konnten sie sich dann aber trotzdem gegen Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (34) durchsetzen und überzeugten dann auch im Finale: Die Paare sollten sich mit Klötzen einen Weg in die Höhe bauen, um einen in der Luft baumelnden Geldsack zu greifen – letztendlich griff sich Niko den Sack zuerst.

Über ihren Sieg waren die beiden total glücklich – Niko brach vor Freude sogar in Tränen aus. "Ich bin einfach richtig stolz auf uns und vor allem, weil wir es echt schon schwer hatten in der Villa. Mit dem Hate den wir bekommen haben, mit den Beleidigungen und mit den Nichts-Gönnern. Alle haben gedacht, wir schaffen das nicht", freute sich auch Gloria. Am Ende teilten die beiden das Geld.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

RTL Gustav Masurek und Karina Wagner bei "Prominent getrennt"

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

