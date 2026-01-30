"Extrem harte Reise": Nikola Grey verlor ungefähr 65 Kilo

Nikola Grey (30) hat ein ernstes Thema angesprochen, das ihn persönlich sehr bewegt. Der Reality-TV-Star teilte seine Erfahrungen mit Bodyshaming und berichtete von einer enormen körperlichen Veränderung: "Diese 60 bis 65 Kilo, die ich abgenommen habe, waren eine extrem harte Reise..." Anlass für die emotionalen Worte auf Instagram waren jedoch nicht die Ereignisse aus seiner Vergangenheit, sondern abwertende Kommentare, die seine Frau Kim Virginia Grey (30) im Internet ertragen musste: "Ich hatte das selbst und ich weiß, wie sehr mich das runtergezogen hat. Ich weiß, wie unwohl ich mich in meinem eigenen Körper gefühlt habe... Dabei habe ich wirklich an mir gearbeitet, um abzunehmen, und ich habe es geschafft, circa 60 bis 65 Kilo zu verlieren."

Nikola wehrte sich mit deutlichen Worten gegen die beleidigenden Aussagen und appellierte an seine Follower, vorsichtiger mit solchen Äußerungen umzugehen. Er erinnerte daran, wie sehr ihn negative Kommentare in der Vergangenheit belasteten und erzählte, wie stark sie sein Selbstwertgefühl geschädigt hatten. "Vielleicht mache ich etwas nicht richtig. Vielleicht sehe ich wirklich nicht gut aus!", beschrieb er die Gedanken, die ihn jahrelang quälten. "Und dann kommentiert man einfach so und sagt: Du hast zugenommen, du hast da das oder du hast hier das. Das sind absolute No-Gos! Mit solchen Aussagen könnt ihr die Psyche eines Menschen extrem kaputtmachen und vielen ist das gar nicht bewusst", betonte er abschließend.

Doch während Nikola seiner Frau öffentlich den Rücken stärkte, lief es privat alles andere als rund zwischen den beiden. Nach einem Streit und Wochen der Funkstille wollen sie ihre Ehe auf die Probe stellen – und entschieden sich dafür, dem Alltag den Rücken zu kehren. Kim verriet: "Nikola und ich haben übrigens einen Urlaub in Planung, damit wir mal richtig reden können, ohne den ganzen Arbeitsstress und Mitarbeiter um uns herum." Sie witzelte: "Anstatt von Paartherapie gibt's Urlaub."

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im November 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025