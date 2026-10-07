Jimi Blue Ochsenknecht legt Berufung gegen Geldstrafe ein

Jimi Blue Ochsenknecht (34) will die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 34.500 Euro offenbar nicht hinnehmen. Wie eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck der Kronen Zeitung bestätigte, hat die Verteidigung des Schauspielers Berufung "wegen Nichtigkeit und Strafe" eingelegt. Damit akzeptiert der Sohn von Uwe Ochsenknecht (70) das Urteil in dem Verfahren rund um eine unbezahlte Hotelrechnung von rund 14.000 Euro nicht. Sie war über mehrere Jahre hinweg offen geblieben. Über das angefochtene Urteil muss nun das Oberlandesgericht Innsbruck entscheiden. Die Geldstrafe war am vergangenen Donnerstag am Landesgericht ausgesprochen worden. Bei der rund einstündigen Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal war Jimi selbst nicht anwesend – sein Fernbleiben hatte er zuvor angekündigt.

In ihrer Urteilsbegründung fand die Richterin deutliche Worte. Jimi habe sich bei Fälligkeit der Rechnung "irgendwie rausgeschwindelt" und insgesamt "ein Täuschungsmanöver" veranstaltet, zitiert die Zeitung aus der Verhandlung. Der Verteidiger des "Die Wilden Kerle"-Stars sah das anders: Er erkannte "keinen Betrugsvorsatz" und plädierte auf Freispruch. Finanziell würde die Strafe für den Schauspieler am Ende deutlich geringer ausfallen, als die Summe zunächst vermuten lässt. Denn von den 34.500 Euro werden angeblich die bereits im Zuge einer früheren Diversion gezahlten 18.000 Euro abgezogen, dazu eine vom Amtsgericht München verhängte Geldstrafe sowie die Vorhaft. Sollte das Urteil trotz der Berufung rechtskräftig werden, müsste Jimi nach Angaben der Zeitung noch 6.742 Euro zahlen.

Ausgangspunkt soll eine Rechnung über knapp 14.000 Euro gewesen sein, die nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier im Jahr 2021 in einem Hotel im tirolerischen Kirchberg offen geblieben war. Im August 2025 schien der Fall mit einer Diversion erledigt zu sein. Als Auflage musste der Vater einer Tochter 18.000 Euro zahlen, die er laut seinem Anwalt vollständig beglich. Die Staatsanwaltschaft legte gegen diese Lösung Beschwerde ein. Das Oberlandesgericht Innsbruck ordnete daraufhin die Fortsetzung des Verfahrens an, weil die bisherige Verantwortungsübernahme und Schadensgutmachung nicht für ein ausreichendes Unrechtsbewusstsein ausgereicht hätten. Jimi blieb bei seiner Darstellung, keinen Betrug geplant zu haben. Zum Zeitpunkt der Feier habe er über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und sei erst später in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die Verantwortung dafür, dass bei der Begleichung der Rechnung einiges schiefgelaufen sei, übernehme er aber.

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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