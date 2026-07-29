Kevin Harts neue Netflix-Komödie "72 Hours" polarisiert

Mit seiner neuen Netflix-Komödie "72 Hours" hat Kevin Hart (47) direkt für Aufsehen gesorgt: Der Film schoss unmittelbar nach Veröffentlichung auf Platz eins der Netflix-Filmcharts. In der Komödie, die von Regisseur Tim Story (56) inszeniert wurde, spielt er einen 40-jährigen Manager, der versehentlich zu einem Junggesellenabschied einer Gruppe von Mittzwanzigern eingeladen wird. Weil er glaubt, dass seine Karriere davon abhängt, lässt er sich auf den ausgelassenen Wochenendtrip ein – ohne zu wissen, dass die Einladung gar nicht für ihn bestimmt war. An seiner Seite sind unter anderem Andy Garcia (70), Teyana Taylor (35), Mason Gooding (29) sowie die Komiker Marcello Hernández und Ben Marshall zu sehen, wie Kino.de berichtet.

Die Reaktionen auf den Film fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes kommt "72 Hours" bislang auf lediglich 52 Prozent. Während einige Zuschauer den Film für seinen "großartigen Humor" und die "tolle Geschichte" feiern, zeigen sich andere deutlich weniger angetan. "Ich liebe Kevin Hart, aber dieser ist einer seiner schlechtesten Filme", lautet eine der kritischeren Stimmen. Wieder ein anderer Nutzer schrieb: "Nach sieben Minuten habe ich auf meinem Smartphone gesurft, nach 24 Minuten habe ich den Mist ausgeschaltet."

Kevin gehört seit Jahren zu den bekanntesten Comedy-Stars in Hollywood und ist nicht nur als Komiker, sondern auch als Schauspieler und Unternehmer erfolgreich. Privat ist der Star seit fast zehn Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern. Mit Filmen, in denen Witz, Chaos und große Persönlichkeiten aufeinandertreffen, ist Kevin beim Publikum seit Langem präsent. Dass nun auch ein Titel wie "72 Hours" so viel Aufmerksamkeit bekommt, zeigt vor allem, wie groß das Interesse an seinen Projekten weiterhin ist – selbst dann, wenn die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich ausfallen.

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Getty Images Kevin Hart beim Netflix Is A Joke Fest: The Roast of Kevin Hart im Kia Forum, Inglewood, 10. Mai 2026

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Getty Images Das Ensemble von "72 Hours", 2026

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Getty Images Eniko Hart und Kevin Hart bei den BET Awards 2025 im Peacock Theater in Los Angeles