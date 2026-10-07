Von Kontroversen zu Promi-BB: Ein Rückblick auf Kim Virginia

Kim Virginia Grey (31) macht 2026 ernst: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) bei Promi Big Brother ein und stellt sich damit dem nächsten großen Abenteuer vor laufenden Kameras. Für die Content Creatorin und Unternehmerin, die mittlerweile in Dubai lebt, ist es eine Premiere der besonderen Art, denn sie nahm seit etwa zwei Jahren an keiner Show teil. Ihr letztes Format war Promis unter Palmen. Dort traf sie auf Nikola, mit dem sich schnell ein Flirt entwickelte. Was als Romanze begann, wurde zu einer festen Beziehung. Promiflash schaut auf die letzten Jahre der selbsternannten Reality-Queen zurück.

Dem Publikum ist die gebürtige Mannheimerin schon seit 2021 ein Begriff: Damals kämpfte sie bei Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (36). Kim musste allerdings in der vierten Nacht der Rosen wieder die Koffer packen. Ein frühes Aus, das sie in ihrer weiteren Karriere kein bisschen bremste. Mit ihrer direkten und selbstbewussten Art etablierte sich Kim in der deutschen Realityszene. Nach dem TV-Debüt ging es Schlag auf Schlag: Verführerin bei Temptation Island, Bachelor in Paradise, Are You The One – Reality Stars in Love und sogar Dschungelcamp standen in ihrem Lebenslauf. Einen ihrer größten Erfolge feierte sie 2024, als sie gemeinsam mit ihrem Teampartner Collin die ProSieben-Show Beauty & The Nerd gewann.

Doch seit Ende 2024 spaltete Kim mit zahlreichen Schlagzeilen die Gemüter: Viele warfen ihnen eine Fake-Beziehung vor. Anfang 2025 verkündeten die zwei, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Auch damals glaubten zahlreiche Promis wie Leyla Heiter (30) und Co. nicht, dass Kim tatsächlich schwanger war. Im Juni desselben Jahres machte das Paar öffentlich, dass es seine Tochter verloren hatte. Nikola schrieb, das Kind sei "still zur Welt" gekommen. Kim erklärte wenig später, sie habe ihr "kleines Wunder" bereits einige Wochen zuvor verloren und befinde sich in medizinischer Behandlung.

Dass ihr Mann die Nachricht ohne vorherige Absprache veröffentlicht hatte, belastete sie zusätzlich. Außerdem berichtete die Influencerin, während der Schwangerschaft von einer Person in Deutschland in den Bauch getreten worden zu sein – die genauen Hintergründe wurden öffentlich nie vollständig geklärt. Vorwürfe, die Schwangerschaft sei inszeniert gewesen, wies sie in einem Instagram-Statement zurück. Es folgte eine On-off-Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, doch schließlich heirateten Kim und Nikola in Las Vegas. Obendrein adoptierten die beiden vier Dalmatinerwelpen. Nach dem Verlust ihres Babys planen die Reality-TV-Bekanntheiten weiterhin, eine Familie zu gründen.

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025