Tritt in den Bauch: Darum schweigt Kim Virginia über Vorfall

Im vergangenen Jahr verlor Kim Virginia Grey (30) ihr ungeborenes Baby. Damals deutete sie einen Vorfall an, bei dem ihr "eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat." Eine genaue Erklärung lieferte die Reality-TV-Bekanntheit nie. Auf Instagram wühlt ein User diese schwere Zeit wieder auf und fragt: "Wieso hast du nie aufgeklärt, was mit dem Täter passiert ist, der dich getreten hat?" Kims Antwort ist eindeutig: "Wüsste nicht, für was. Hatte ich mal vor, aber... Manche Menschen haben dazu ihre Meinung und die lasse ich ihnen mehr als gerne... Dann muss ich ja nichts mehr davon preisgeben, glücklicherweise."

Tatsächlich entwickelten sich Kims Schwangerschaft und der Verlust ihres Kindes zu einem heiß diskutierten Thema: Kaum ein Kollege aus der Reality-TV-Branche stand auf ihrer Seite, geschweige denn glaubte, dass Kim jemals schwanger gewesen sei. Darunter beispielsweise Medienpersönlichkeiten wie Jürgen Milski (62), Stephan Jerkel (56), Gloria Schwesinger (33) oder Leyla Heiter (29). Statt Mitgefühl nach ihrer Stillgeburt prasselte ein heftiger Shitstorm auf die frühere Promis unter Palmen-Teilnehmerin und den Kindsvater Nikola Grey (30) ein.

Auch Experten beobachteten die öffentliche Diskussion rund um Kims Schwangerschaft kritisch. Medienpsychologe Jo Groebel (75) ordnete das Thema im Gespräch mit Promiflash ein und zog Vergleiche zu früheren Schlagzeilen: "Schwangerschaften oder vermeintliche Schwangerschaften werden gerne genommen, um Schlagzeilen zu produzieren. Ich erinnere mich an die Nachfolgerin von Sylvie Meis bei Rafael van der Vaart." Gemeint war der Medienrummel um Sabia Boulahrouz' (47) frühere Schwangerschaften. Jo betonte, dass solche Themen die Öffentlichkeit besonders anheizen und immer wieder für großen Wirbel sorgen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart, März 2015