Weltreise mit drei Hunden? Kim Virginia verrät, wie das geht

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) verblüffen ihre Fans: Das Paar hat drei Dalmatiner adoptiert und plant, mit den Hunden dauerhaft auf Reisen zu gehen. In einer Fragerunde auf Instagram gab Kim Einblicke, wie sie diese Herausforderung meistern wollen. Sie verrät, dass Freunde und Vertrauenspersonen bereitstehen, die Hunde zu betreuen, falls das nötig wird: "Falls die Hundis sich verstehen, wäre das eine Anlaufstelle." Langfristig streben sie jedoch an, die Tiere so zu trainieren, dass sie in jeder Lebenslage mitreisen können. "Am Ende entscheiden aber die Kleinen, wie sie klarkommen", erklärt Kim.

Doch warum fiel die Entscheidung gleich auf drei Hunde? Auch das erläutert Kim in ihrem Statement: Ursprünglich hatten die beiden nur einen Dalmatiner adoptieren wollen. Als sie die Tiere jedoch unter beengten und unhygienischen Bedingungen vorfanden, nahmen sie direkt zwei Hunde auf. Sie hatten aufgrund der schlechten Umstände bakterielle Infektionen: "Wir wollten erst nur einen, aber die Mäuse waren in so einem kleinen Örtchen – mit gefühlt 20 Hunden auf wirklich aller, aller, allerkleinstem Raum und voll mit Fäkalien." Nachdem diese Entscheidung gut funktioniert hatte, holten sie noch einen dritten Hund aus der gleichen Situation dazu.

Kim und Nikola kamen sich nach den Dreharbeiten von Promis unter Palmen Ende 2024 näher und wurden ein Paar. Im darauffolgenden Jahr folgte eine Verlobung und die zwei erwarteten eine Tochter. Diese verlor die Influencerin jedoch auf tragische Weise und sie und Nikola trennten sich zwischenzeitlich. Mittlerweile haben die beiden jedoch wieder zueinander gefunden: Es folgte ein weiterer Antrag und vor rund einer Woche wurden Kim und Nikola in Vegas Mann und Frau.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars