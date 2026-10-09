Meghan teilt Video: Fans hören erstmals Lilibets (5) Stimme

Mit ihrem neuesten Video auf Instagram lässt Herzogin Meghan (45) die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Aber nicht unbedingt wegen der Eindrücke, die sie zu sehen bekommen, sondern vielmehr wegen dessen, was sie zu hören bekommen: Erstmals hören sie erstmals die Stimme von Prinzessin Lilibet (5). Die ehemalige Schauspielerin und ihre fünfjährige Tochter backen gemeinsam. Meghan fragt die Kleine nach ihrer Meinung und diese antwortet leise, aber voller Überzeugung: "Ich finde es wunderschön."

Das Video erschien anlässlich der Veröffentlichung des ersten Teils der As-Ever-Weihnachtskollektion am vergangenen Dienstag. Neben der gemeinsamen Marmeladenaktion enthält der Clip auch weitere bislang unbekannte Schnappschüsse aus dem Familienalltag. Mit diesen beglückt Meghan ihre Fans mittlerweile aber immer öfter. Erst anlässlich des Geburtstags ihres Ehemanns Prinz Harry (42) am 15. September teilte die Suits-Berühmtheit eine Reihe an Bildern aus dem gemeinsamen Familienalltag. So sind unter anderem Vater und Sohn Prinz Archie (7) beim Spielen zu sehen oder Harry (42), wie er seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn gibt.

Harry, Meghan und die zwei Kids leben aktuell wieder in Großbritannien. Nachdem die Familie im Jahr 2020 nach ihrem Rücktritt von den royalen Verpflichtungen in die USA gezogen war, kehrte sie im August dieses Jahres wieder gemeinsam zurück. Die Rückkehrer erfreuen sich in ihrem neuen-alten Heimatland aber keiner großen Beliebtheit – vor allem Meghan soll bei den Briten weiterhin unbeliebt sein.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet mit ihrer Mutter Herzogin Meghan, Oktober 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025