Prinzessin Kate ehrt Stärke zum Internationalen Frauentag

Prinzessin Kate (44) hat am Internationalen Frauentag eine bewegende Botschaft an Frauen weltweit gerichtet. Über Instagram teilte sie ihre Gedanken mit ihren Followern und würdigte dabei besonders die "stille Stärke" von Frauen. "Heute feiern wir die Freundlichkeit, Widerstandskraft und stille Stärke von Frauen in unseren Familien und Gemeinschaften", schrieb die Prinzessin von Wales in ihrer Story. Mit ihren Worten richtete sie den Fokus auf die oft unterschätzte, aber immens wichtige Rolle, die Frauen im alltäglichen Leben spielen.

In ihrer Botschaft betonte Kate die Bedeutung von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. "Dieser Tag dreht sich darum, Seite an Seite füreinander einzustehen – die liebevolle Einflussnahme von Frauen anzuerkennen, die Hoffnung nähren, andere ermutigen und helfen, die Welt freundlicher und mitfühlender zu machen", erklärte sie weiter. Die Royal unterzeichnete ihre Nachricht mit einem "C", wie sie es häufig bei persönlichen Botschaften tut, die sie über den gemeinsamen Instagram-Kanal mit Prinz William (43) teilt.

Kate nutzt ihre Plattform regelmäßig, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen. Kate setzt sich seit Langem für Projekte rund um frühe Kindheit, mentale Gesundheit und Familien ein und trifft dabei immer wieder Frauen, die in ihren Gemeinden ehrenamtlich aktiv sind. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William zieht sie die drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) groß, mit denen sie sich immer wieder bei offiziellen Terminen, aber auch in privaten Schnappschüssen auf Social Media zeigt.

Getty Images Catherine, Princess of Wales, besucht Oriel Davies in Newtown, Wales, 2026

Getty Images Besuch im Sunken Garden 2017: Kate, Prinzessin von Wales, damals noch Duchess of Cambridge, im Gedenken an Prinzessin Diana am Kensington Palace

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte