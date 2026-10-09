Rachel Reid hüllt sich zu "Heated Rivalry" in Schweigen

Erfolgsautorin Rachel Reid (46) hütet derzeit zwei große Geheimnisse. Zum einen laufen bereits die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serienadaption ihres Romans Heated Rivalry, zum anderen arbeitet die Autorin an "Unrivaled", einem neuen Buch rund um ihre Eishockeystars Shane Hollander und Ilya Rozanov. Bei einem Buchevent in Los Angeles sprach sie mit The Hollywood Reporter über ihre aktuelle Tour zur Deluxe-Ausgabe von "Heated Rivalry" – und darüber, wie schwer das Schweigen gerade fällt. "Gerade jetzt auf Tour zu gehen, ist riskant, weil es viele Dinge gibt, über die ich nicht sprechen darf", erklärte sie dem Magazin. Immerhin ein paar spoilerfreie Details gab die Autorin preis. "Unrivaled" sei ihr bislang längster Roman geworden. Scott Hunter erhalte als Freund von Shane und vor allem von Ilya eine größere Nebenrolle, auch Yuna sowie Rose und Svetlana sollen mehr Raum bekommen. Zu ihren beiden Hauptfiguren wollte Reid nur zurückkehren, wenn daraus eine vollwertige neue Geschichte entsteht – und nicht bloß der Erfolg weiter ausgeschlachtet wird.

Am Set der neuen Staffel war sie selbst schon zu Besuch. Auch zu "Unrivaled", das im Juni 2027 erscheinen soll, hält sie sich bedeckt: "Ich bin sicher, dass die Leute brennende Fragen haben, die sie gerne stellen würden, aber natürlich kann ich nicht darüber sprechen. Doch um diese Zeit im nächsten Jahr werden wir all diese Antworten haben." Beim Lesen der Drehbücher von Serienmacher Jacob Tierney (47) seien ihr Shane und Ilya wieder sehr nahe gewesen, erste Szenen schrieb sie schon Anfang 2025. Leicht sei ihr das Schreiben angesichts der gewachsenen Erwartungen nicht gefallen. Stimmen aus der Fangemeinde habe sie zwar wahrgenommen, die großen erzählerischen Entscheidungen aber nicht davon abhängig gemacht. Die zweite Staffel wiederum soll sich vor allem an ihrem Roman "The Long Game" orientieren. Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) stehen erneut als rivalisierende Eishockeyprofis vor der Kamera.

Spekulationen über den Drehstart gab es schon vorab: Eine Produktionsdatenbank hatte Juli 2026 als Beginn sowie Toronto und Montreal als Drehorte aufgeführt. Reid selbst bestätigte nun, dass tatsächlich bereits gefilmt wird. Die Serie basiert auf ihrem 2019 veröffentlichten Roman "Heated Rivalry" aus der Reihe "Game Changers". Die Geschichte dreht sich um den kanadischen Eishockeyspieler Shane und seinen russischen Konkurrenten Ilya. Auf dem Eis liefern sich die beiden einen erbitterten Wettstreit, während sie abseits davon heimlich eine komplizierte Liebesbeziehung führen. Seit dem Erfolg der ersten Staffel hat sich Reids Reichweite enorm verändert: Nach eigenen Angaben wuchs ihre Zahl an Followern in den sozialen Medien von rund 7.000 auf mehr als 400.000. Entsprechend genau überlegt sie sich inzwischen, was sie öffentlich sagt. Ihr trockener, manchmal dunkler Humor könne schnell aus dem Zusammenhang gerissen und zur Schlagzeile werden.

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Getty Images Rachel Reid bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto, 24. November 2025

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"