Wann kommt die zweite Staffel von "Heated Rivalry"?

Fans von "Heated Rivalry" haben endlich ein handfestes Update: In einer Produktionsdatenbank tauchten jetzt frische Hinweise auf die heiß ersehnte zweite Staffel der Crave- und HBO-Max-Serie auf. Auf Productionlist.com ist für Season zwei ein Drehstart im Juli 2026 vermerkt, wie Just Jared berichtet. Als Drehorte sind Toronto und Montreal in Kanada eingetragen. Offiziell befindet sich das Projekt demnach noch in der Vorproduktion, doch der neue Eintrag zeigt: Hinter den Kulissen tut sich offenbar einiges, während die Community weiter gespannt auf ein Startdatum wartet.

In der Beschreibung auf Productionlist wird auch noch einmal zusammengefasst, worum es in dem Format geht: Zwei rivalisierende Eishockey-Stars, der disziplinierte Shane Hollander und der selbstbewusste Ilya Rozanov, stolpern mitten im Leistungsdruck der Profiliga über unerwartete Gefühle füreinander. Heimliche Treffen, Druck von außen und die bange Frage, ob ihre Karriere eine geheime Liebe übersteht – dieses Rezept machte "Heated Rivalry" seit dem Start auf Crave in Kanada und bei HBO Max weltweit zum Hit. Der Eintrag in der Branchendatenbank stammt vom Film & Television Industry Alliance-Netzwerk, das Produktionsphasen und Drehstarts großer Film- und Serienprojekte sammelt und aktualisiert.

Durch den Erfolg der Serie sind vor allem Hauptdarsteller Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) in den vergangenen Monaten zu gefragten Gesichtern geworden. Die beiden Schauspieler werden weltweit auf Events gesehen und sorgen auch abseits des Sets dafür, dass das Eishockey-Drama im Gespräch bleibt. Parallel heizt auch Buchautorin Rachel Reid, deren "Game Changers"-Reihe als Vorlage für die Serie dient, die Vorfreude weiter an: Sie kündigt bereits den nächsten Band an. So wächst die Welt von Shane und Ilya sowohl auf dem Bildschirm als auch in den Büchern immer weiter – sehr zur Freude der eingeschworenen Fangemeinde.

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Imago Hudson Williams beim Eintreffen im Armani Hotel während der Milan Fashion Week Menswear Fall/Winter 2026/2027

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Imago Connor Storrie in der "Today Show" über die Serie "Heated Rivalry"