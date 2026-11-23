Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (38) geben ihren Fans erstmals einen Einblick in ihre romantische Hochzeit. Das Paar gab sich am Samstag im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt das Jawort. Nun veröffentlichten die beiden einen gemeinsamen Instagram-Beitrag und teilten die ersten Fotos von ihrem großen Tag. Auf den Bildern küssen sich die frisch Vermählten innig vor der historischen Schlosskulisse. Hohe Fenster, prächtige Kronleuchter und üppiger Blumenschmuck sorgen dabei für eine festliche Atmosphäre. Anna trägt ein schulterfreies weißes Brautkleid mit langer Schleppe und Schleier. Dominik hat sich für einen dunklen Anzug entschieden. Zu den Aufnahmen schrieb das Paar: "Wir sind verheiratet!! Mrs. & Mr. Stuckmann." Mehr als diese wenigen Worte brauchten Dominik und Anna nicht, um ihr Eheglück mit der Welt zu teilen. Im aktuellen Instagram-Beitrag bekommen die Follower der frisch Vermählten nun einen ersten Einblick in die Feier, die die Realitystars bis dahin weitgehend abseits der Öffentlichkeit gefeiert hatten.

Die standesamtliche Trauung begann um 14:30 Uhr und wurde bewusst im kleinen Kreis gefeiert. Rund 20 Gäste, darunter vor allem enge Familienmitglieder, begleiteten Dominik und Anna bei diesem besonderen Moment. Auch Hündin Sola übernahm bei der Zeremonie eine wichtige Rolle: Sie brachte dem Brautpaar die Eheringe. Gegenüber RTL schwärmte Dominik von der Hochzeit: "Es war ein sehr, sehr emotionaler Tag. Ich glaube, emotionaler, als wir es uns je hätten vorstellen können." Während des Jaworts seien entsprechend viele Freudentränen geflossen. Nach der Hochzeit geht es für die beiden in die Flitterwochen nach Mauritius. Der Inselstaat hat für sie eine besondere Bedeutung: Dort hielt Dominik im November 2025 während eines gemeinsamen Urlaubs um Annas Hand an. Mit der Trauung im Schloss sind die Hochzeitsfeierlichkeiten aber noch nicht vorbei. Im August 2027 wollen die beiden zusätzlich ein größeres Fest mit ihren Freunden auf Mallorca feiern.

Dominik und Anna lernten sich im Jahr 2022 in der zwölften Staffel der Datingshow Der Bachelor kennen. Im Finale entschied sich der damalige Rosenkavalier für Anna und überreichte ihr seine letzte Rose. Mit der Hochzeit schreiben die beiden nun TV-Geschichte: Sie sind das erste Paar, bei dem ein deutscher Bachelor die Gewinnerin seiner eigenen Staffel geheiratet hat. Für die Liebe zog Anna von Hamburg nach Frankfurt. Künftig trägt sie den Namen Anna Stuckmann. Doch ihre Beziehung verlief nicht immer ohne Schwierigkeiten. Unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben und wiederkehrende Diskussionen über den Haushalt ließen beide zeitweise an ihrer gemeinsamen Zukunft zweifeln, wie Dominik berichtete. Offene Gespräche und eine neue Aufgabenverteilung brachten das Paar schließlich wieder zusammen. Nach der Hochzeit wollen Dominik und Anna nun ihre Familienplanung konkreter angehen. Das Paar wünscht sich ein gemeinsames Kind und möchte sich nach der Hochzeit intensiver mit diesem nächsten Schritt beschäftigen.

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Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei der 76. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 2024

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Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars

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