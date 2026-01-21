Georgia Toffolo gibt mit 46.000 Euro teurer Tasche an

Georgia Toffolo (30) sorgt wieder für Gesprächsstoff: Die Reality-Bekanntheit präsentierte am Donnerstag auf Instagram eine Hermès-Handtasche im Wert von rund 46.000 Euro, während sie im Fitnessstudio trainierte. Ort des Geschehens: das Gym, Look: große Brille von Oakley, enges Lululemon-Set, dazu Leoparden-Sneaker von Nike. Die Tasche aus Krokoleder wich ihr dabei nicht von der Seite – selbst beim Beintraining platzierte Georgia das rare Accessoire auf dem Oberschenkel. Der Clip folgt auf heftige Kritik in den sozialen Netzwerken, wo sie zuletzt als "unerträglich" bezeichnet und aufgefordert wurde, sich "einen Job" zu suchen.

Auslöser der Negativ-Welle war ein vorweihnachtliches "Work from home"-Video, das Georgia in ihrem Haus mit Ehemann James Watt zeigte: Frühstück im Eilschritt, Tratsch, Haarfärbe-Session, Zwischenrufe in seinen Meetings – und zwischendurch Klagen über ausbleibende TV-Jobs. In weiteren Sequenzen witzelte sie über Dresscodes für Einladungen, turnte auf dem Sofa, rollte die Augen während eines Calls und spazierte erneut in James’ Besprechung. Der Clip erreichte laut ihrem Post Millionenaufrufe, aber nur wenige Likes – die Kommentarspalten füllten sich mit Spott. Unbeeindruckt lieferte Georgia nun die nächsten, teils skurrilen Alltags-Schnipsel nach, inklusive Luxus-Bag im Krafttraining.

Georgia, bekannt aus "Made In Chelsea", hat sich über die Jahre eine große Online-Community aufgebaut, die sie oft ganz nah an ihrem Alltag teilhaben lässt. Die Influencerin zeigt gern ihren Mix aus Fitness, Mode und privaten Mini-Szenen, scherzt über ihre Sportübungen für die Bauchmuskeln und präsentiert neue Haarfarben direkt nach dem Föhnen. Abseits der Kamera gilt ihr Freundeskreis als feste Konstante. Wer Georgia seit ihren ersten TV-Auftritten begleitet, kennt ihren Hang zu auffälligen Accessoires, spontanen Kommentaren und diese Prise Selbstironie, die viele ihrer Follower seit Jahren an ihr schätzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia Toffolo, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia Toffolo bei der Cirque du Soleil "Corteo" Premiere in London

Anzeige Anzeige

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und ihr Partner James, 2024

Bei der 46.000-Euro-Tasche im Gym: Auf welcher Seite steht ihr? Team Georgia – ihr Account, ihre Regeln. Team Kritik – das wirkt abgehoben und provoziert unnötig. Ergebnis anzeigen