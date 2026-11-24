Bei diesem Showtitel rechnet wohl niemand mit echten Langfingern. In einer neuen Folge der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" wurde der Name der Sendung allerdings plötzlich ziemlich wörtlich genommen. Während der Spielrunde "Den Preis ich nicht weiß" verschwanden im Berliner Studio gleich mehrere Gegenstände. Das Kuriose daran: Die Kandidaten hatten diese Sachen überhaupt nicht gewonnen. In der Runde traten Carolin Kebekus (46), Basketballstar Moritz Wagner und Jens "Knossi" Knossalla gemeinsam mit Zuschauern aus dem Publikum an. Dabei lief das Spiel zunächst ganz regulär ab. Bei "Den Preis ich nicht weiß" mussten die beteiligten Zuschauer Schätzfragen beantworten. Ihnen wurden verschiedene Gegenstände präsentiert, deren Wert sie möglichst genau einschätzen sollten. Wer dem tatsächlichen Preis besonders nahekam, durfte das jeweilige Teil mit nach Hause nehmen. Für das Team von Knossi lief es richtig gut: Zuschauerin Svenja sicherte sich einen Flachbildfernseher im Wert von 749 Euro. Auch andere Mitspieler gingen nicht leer aus. Sie gewannen eine Nintendo Switch und einen Tag im Europapark, zu dem es noch die CD "Weihnachten mit den Flippers" obendrauf gab.

Weniger Glück hatte Lisa aus dem Team von Carolin. Sie konnte am Ende keinen Preis für sich verbuchen. Obwohl im Studio überall Kameras liefen, griffen dann offenbar einige Anwesende bei den Requisiten und möglichen Gewinnen zu. Das blieb hinter den Kulissen nicht lange unbemerkt. Produzent Thomas Schmitt meldete sich schließlich alarmiert aus dem Off und brachte die Lage auf den Punkt: "Es wurden alle Preise geklaut!" Mit diesem Ausruf sorgte er im Studio für einen ziemlich ungewöhnlichen Moment. Erst nach dem offiziellen Ende der Runde fiel dann auf, dass auch Gegenstände fehlten, die gar nicht vergeben worden waren. Thomas nannte als konkretes Beispiel eine Fritteuse, die auf einmal spurlos verschwunden war. Einem breiten Publikum ist Thomas übrigens nicht nur durch seine Arbeit hinter den Kulissen von "Wer stiehlt mir die Show?" bekannt. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf (43) und Jakob Lundt (40) ist er auch in dem Podcast "Baywatch Berlin" zu hören. Dort plaudert das Trio regelmäßig über Alltägliches und Kurioses.

Empört zeigten sich die anwesenden Promis über den dreisten Zwischenfall allerdings nicht. Stattdessen nahmen sie die mutmaßlichen Diebe sogar scherzhaft in Schutz. Knossi stellte mit einem Augenzwinkern klar: "Ich habe nichts gesehen." Auch Moderator Joko Winterscheidt (47) reagierte ganz entspannt auf die Situation. Er stellte niemanden aus dem Publikum zur Rede und ließ das Studio auch nicht nach den verschwundenen Sachen durchsuchen. Vielmehr deutete der Entertainer humorvoll an, dass er lieber nicht so genau hinschauen wolle. Für Thomas dürfte der Vorfall dennoch eine eher ungewöhnliche Erfahrung als Produzent gewesen sein. In der Sendung treten drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Wer den Abend übersteht, muss sich im Finale gegen Joko behaupten und hat die Möglichkeit, die nächste Ausgabe der Sendung als Host zu präsentieren.

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ProSieben Das Panel von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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