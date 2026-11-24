Til Schweiger (62) hat so offen wie selten über die schwerste Zeit seines Lebens gesprochen. Nach längerer Funkstille in der Öffentlichkeit war der Schauspieler und Regisseur jetzt zu Gast in der "NDR Talk Show". Dort erzählte er Moderatorin Bettina Tietjen (66) von seinen massiven gesundheitlichen Problemen der vergangenen Jahre. Aufgrund einer Sepsis musste eine dringend erforderliche Rückenoperation zunächst aufgeschoben werden. Seine Skoliose hatte ihn zu diesem Zeitpunkt bereits massiv beeinträchtigt: Er konnte zu dem Zeitpunkt kaum noch laufen und war dauerhaft auf Gehhilfen angewiesen, wie Joyn berichtet. Neben Krücken benötigte er zeitweise sogar einen Rollator. Rückblickend bezeichnete Til diese Phase als "Tiefpunkt meines Lebens". Inzwischen hat sich die Lage für ihn jedoch grundlegend verändert. Den Zuschauern konnte der Filmemacher deshalb ein erfreuliches Update zu seinem Zustand geben: "Mir geht es super."

Zunächst musste Til jedoch die lebensbedrohliche Sepsis überwinden, bevor die Ärzte die notwendige Rückenoperation durchführen konnten. Die Operation zeigte offenbar schneller Wirkung als erwartet, wie der Schauspieler in der Sendung berichtete. "Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und konnte ganz normal laufen", berichtete er in der Talkrunde. Nach der langen Zeit mit Krücken und Rollator war das für den Kinostar ein enormer Fortschritt. Seit dem Eingriff gehe es mit seiner Gesundheit wieder stetig bergauf, erzählte er weiter. Seinen Alltag verbringt Til mittlerweile überwiegend auf seiner Finca auf Mallorca, wo er heute die meiste Zeit lebt, wie Joyn berichtet. Von den Gehhilfen, die ihn in der schweren Phase begleitet hatten, ist er nach eigener Schilderung inzwischen nicht mehr abhängig.

Doch nicht nur körperlich hat Til an sich gearbeitet. In der "NDR Talk Show" sprach er auch offen über seine Alkoholprobleme, wegen derer er eine Therapie gemacht habe. Er räumte ein, dass es in der Vergangenheit häufig der Alkohol gewesen sei, der ihn zu Fehlentscheidungen und unangebrachtem Verhalten verleitet habe. Mittlerweile lebt der vierfache Vater nach eigenen Angaben seit fast einem Jahr abstinent. Die Auswirkungen dieser Entscheidung spüre er deutlich: "Du bist viel klarer im Kopf, du bist viel aufgeräumter. Du kannst Sachen viel mehr genießen, wenn du eine klare Birne hast." Am meisten bedeute ihm dabei die Reaktion seiner Kinder. Sie hätten unter dem medialen Wirbel um ihren Vater gelitten. Dass sie nun miterleben, wie er seine Probleme in den Griff bekommt, sei für ihn besonders wertvoll. "Zu sehen, wie glücklich sie sind, macht mich glücklich", erklärte Til in der Sendung.

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Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

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Getty Images Til Schweiger im September 2022

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