"Bin die Frau": Anne Wünsche macht beim Sex "den Seestern"

Anne Wünsche (35) nimmt in Sachen Intimität selten ein Blatt vor den Mund – und hat jetzt in einem Twitchstream wieder einmal tief blicken lassen. Mit ihren Zuschauern plauderte die Influencerin ganz ungeniert über ihr Sexleben und darüber, wie sie sich verhält, wenn es mit einem Mann zum ersten Mal zur Sache geht. Als ein User wissen wollte, ob Langeweile im Bett für sie ein No-Go sei, erklärte der Social-Media-Star auf Twitch: "Irgendwann merkst du, ob der Vibe da ist. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Zu krass ist nicht gut und zu langweilig ist auch nicht gut." Ein weiterer Zuschauer fragte daraufhin, wie es mit Anne überhaupt langweilig werden könne. Die dreifache Mutter reagierte mit einem überraschend unverblümten Geständnis: "Ich bin Seestern. Hallo? Ich bin die Frau, der Mann soll hier die Arbeit machen." Mit dem Begriff "Seestern" meint Anne, dass sie beim Sex schlicht daliegt und ihrem Partner die körperliche Arbeit überlässt. Ob die Chemie zwischen beiden stimmt, scheint für sie dennoch entscheidend zu sein.

Ein ganz bestimmtes Detail kann die dreifache Mutter bei ihrem Gegenüber allerdings so gar nicht ab: "Mit der kann ich nicht leben." Gemeint ist damit vor allem starkes Schwitzen, das sie besonders mit trainierten Männern verbindet. "Männer, die zum Sport gehen, fast alle dasselbe Problem haben. [...] Männer, die Sport machen und gut aussehen, die schwitzen krass. Es gibt so Männer, die nach zwei Minuten so nass sind – komplett der ganze Körper. Dass so der Schweiß runtertropft", schilderte die Content-Creatorin ihren Zuschauern. Während ihrer Erzählung machte Anne mehrfach Würgegeräusche und verdeutlichte damit ihre Abneigung. Dabei störe sie nicht nur der Schweiß selbst. Besonders ein Gedanke schießt der Influencerin in solchen Momenten durch den Kopf: "Dann ist mein erster Gedanke, ich muss das Bett neu beziehen. Ich will ja nicht jedes Mal das Bett danach neu beziehen", erklärte sie auf Twitch.

Dass Anne derart private Einblicke mit ihrer Community teilt, ist keineswegs neu. Erst kürzlich beantwortete der Realitystar in einem anderen Twitchstream die Frage nach seiner liebsten Sexstellung. Damals beschrieb sie ihre Lieblingsposition als auf dem Rücken liegend und mit nach oben gestreckten Beinen. Ihre jetzige Aussage über den "Seestern" knüpft damit an die bereits geschilderte Vorliebe für eine liegende und eher passive Rolle an. Für ihre offenen Worte rund um das Thema Sexualität bekommt der Realitystar von Teilen seiner Zuschauerschaft immer wieder Zuspruch. Andere kritisieren hingegen, dass Anne derart intime Einzelheiten öffentlich thematisiert. Davon lässt sich die dreifache Mutter bislang offenbar nicht abhalten: In ihren Streams beantwortet sie persönliche Fragen ihrer Zuschauer immer wieder direkt und ohne lange Umschweife.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, OnlyFans-Star

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025