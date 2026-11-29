Boxstar Tyson Fury (38) war 21 Jahre alt, als ein vermeintlich gewöhnlicher Besuch bei McDonald's für ihn zu einer überraschenden Familienzusammenführung wurde. Wie aus einem von The Sun verbreiteten Ausschnitt seiner neuen Netflix-Serie hervorgeht, hatte sein Vater John Fury (62) ihn damals in das Schnellrestaurant eingeladen. John kündigte an, ihm dort ein paar Freunde vorstellen zu wollen. Doch am Treffpunkt warteten keine Bekannten, sondern zwei Jungen: der zwölfjährige Roman Fury und der zehnjährige Tommy Fury (27). Schnell wurde klar, wer die beiden wirklich waren. John stellte sie seinem ältesten Sohn als dessen Halbbrüder vor. Zugleich offenbarte John, dass er neben Tysons Familie eine Beziehung mit einer weiteren Frau führte und mit ihr ebenfalls Kinder hatte. Für den Profiboxer kam diese Nachricht offenbar völlig unvermittelt. Statt eines lockeren Essens mit den angekündigten Freunden stand Tyson plötzlich zwei bis dahin unbekannten Mitgliedern seiner eigenen Familie gegenüber und erfuhr so vom Doppelleben seines Vaters.

Wie direkt John die Familiengeschichte offenlegte, schildert Tyson in dem neuen Netflix-Format über sein Leben. Ohne große Vorwarnung habe er seinem Sohn die Familiengeschichte offenbart: "Das sind deine Brüder Roman und Tommy. Ich habe eine andere Frau und tatsächlich ein paar Kinder." Damit war für Tyson innerhalb weniger Augenblicke klar, dass seine Familie größer war, als er bis dahin angenommen hatte. Der ungewöhnliche Moment liegt inzwischen viele Jahre zurück, wird nun aber erstmals einem breiten Publikum nähergebracht. The Sun griff Tysons Erzählung bereits vor dem Start der Produktion auf und veröffentlichte den entsprechenden Ausschnitt. Die Serie feierte am 27. November Premiere. Fans des Boxers können sich damit ab sofort selbst ein Bild davon machen, wie der Sportler über die Begegnung mit seinen Halbbrüdern und andere prägende Momente seiner Vergangenheit spricht.

Nachhaltig belastet habe ihn die Enthüllung über seinen Vater und die unbekannten Halbbrüder nach eigener Aussage nicht. Das stellt Tyson in der Serie klar. "Ich habe eigentlich nie besonders viel darüber nachgedacht, und das tue ich auch heute nicht. Ich habe keine Opfermentalität und habe einfach weitergemacht", erklärt der heute 38-Jährige in der Netflix-Serie. Inzwischen hat der Sportler längst eine eigene große Familie gegründet: Tyson ist verheiratet und selbst Vater von sieben Kindern. Kurz nach der Veröffentlichung des Formats richtet sich sein Blick zudem wieder auf den Sport. Am 11. Dezember soll Tyson im Principality Stadium in Wales in den Ring steigen. Sein Gegner ist dann kein Geringerer als sein britischer Landsmann Anthony Joshua (37).

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Imago Tyson Fury posiert bei der Pressekonferenz in London vor seinem für Dezember angekündigten Kampf gegen Anthony Joshua

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Getty Images John und Tyson Fury im Februar 2015

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