Yasin Cilingir beschmierte Aleks' Ferrari: War alles nur PR?

Vor dem Kampfevent Fame Fighting sorgte Yasin Cilingir (35) für einen handfesten Eklat: Kurz vor der Pressekonferenz beschmierte der Realitystar das Auto seines Kontrahenten Aleksandar Petrovic (35). Schnell kam die Vermutung auf, die ganze Aktion sei nur eine abgesprochene Werbemaßnahme gewesen, um die Aufmerksamkeit auf das Duell im Boxring zu lenken. Im Gespräch mit Promiflash weist Yasin diese Theorie allerdings entschieden zurück. Für ihn habe es sich um eine echte Kampfansage gehandelt – eine Provokation mit klarem Ziel. Noch bevor sich die beiden im Ring gegenüberstehen, habe er seinen Gegner damit aus dem Konzept bringen wollen. Für Yasin gehörte die Schmiererei somit offenbar bereits zum psychologischen Kräftemessen vor dem eigentlichen Duell. Statt auf eine harmlose Stichelei zu setzen, entschied er sich gezielt für eine Aktion, die Aleks persönlich treffen und bei ihm eine möglichst deutliche Reaktion hervorrufen sollte.

Auf die Behauptung, hinter der Aktion stecke lediglich PR, reagierte Yasin im Gespräch mit Promiflash deutlich: "Nein. Ich meine, man muss ja schon irgendwie seinen Gegner ein bisschen aus der Bahn bringen. Ich meine, ich kann ihm schlecht ein Kätzchen hinstellen und sagen: 'Hier, streichel mal die Katze.'" Mit dem scherzhaften Vergleich machte er klar, dass eine harmlose Geste für ihn nie infrage gekommen wäre. Sein Fazit zur eigenen Aktion fiel entsprechend zufrieden aus: "Ich meine, es war doch geil genug." Die Provokation sollte Aleks also ganz gezielt treffen – und zwar schon vor dem gemeinsamen Aufeinandertreffen bei Fame Fighting. Von einer Inszenierung im Auftrag des Events will der Realitystar demnach nichts wissen. Yasin betrachtet sein Vorgehen demnach nicht als gewöhnliche Werbung für den anstehenden Kampf. Stattdessen versteht er die Provokation als Bestandteil des Duells, das für ihn offenbar nicht erst mit dem ersten Gong im Boxring beginnt.

Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting ging es dann tatsächlich fast schon handfest zur Sache. Vor Ort kam es zum großen Knall, als Yasin plötzlich ein Foto auf seinem Handy zeigte. Darauf war Aleks' Auto zu sehen. Auf den Lack war offenbar ein weißer Penis gesprüht worden. Erst glaubte Aleks noch an eine KI-Fälschung und dachte, sein Wagen stehe unversehrt draußen. Doch in einer Werbepause bekam er die Bestätigung von einem Sicherheitsmitarbeiter: Die Schmiererei war echt. Danach sprangen beide auf. Sie wollten aufeinander losgehen. Nur mehrere Sicherheitskräfte und Gigi verhinderten, dass es komplett eskalierte. Aleks' Auto wurde gezielt zum Ziel der Provokation. Der Reality-TV-Star hatte in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie sehr er luxuriöse Wagen feiert. Unter anderem gehörte ein roter Ferrari 488 GTB zu seinem Fuhrpark.

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovics Ferrari, August 2026