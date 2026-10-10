Tindall-Kids liefern sich wilde Wettrennen zur Schlafenszeit

Im Hause Tindall geht es abends offenbar alles andere als ruhig zu. Mike Tindall (47) plauderte beim Henley Literature Festival über die allabendliche Routine seiner Kinder – und die hat es in sich. Die Kinder Mia, Lena und Lucas liefern sich auf der heimischen Aston Farm im englischen Gloucestershire regelmäßig ein Wettrennen die Treppe hinauf ins Bett. Dabei bleibt es laut Daily Mail nicht beim bloßen Sprinten: Die Geschwister versuchen zusätzlich, sich gegenseitig durch Tritte gegen die Knöchel auszubremsen. Der ehemalige Rugbyprofi sieht das turbulente Ritual deshalb nicht ganz ohne Sorge. "Selbst wenn es nur ein Wettrennen die Treppe hinauf ins Bett ist, wird es Tritte gegen die Knöchel geben. Eines Tages könnte das zu einem gebrochenen Bein führen, aber sie werden daraus lernen. Hoffentlich werden die Kinder wie wir", erklärte Mike bei der Veranstaltung.

Woher der ausgeprägte Ehrgeiz der drei kommt, dürfte kein großes Geheimnis sein. Mike war jahrelang Rugbyprofi, seine Frau Zara Tindall (45) ist als Vielseitigkeitsreiterin erfolgreich und holte bereits olympisches Silber. Vor allem bei Zara sieht der Sportler den Grund für den Wettkampfgeist des Nachwuchses – und scherzte gegenüber der Daily Mail: "Und wenn sie so ehrgeizig sind wie ihre Mutter, dann sind wir alle [f*****]!" Auch abseits der abendlichen Treppenrennen eifern die Kinder ihren Eltern nach: Mia und Lena spielen Rugby, die älteste Tochter tritt zudem bereits bei Reitturnieren an. Ende September startete Mia im Springreiten bei den Blenheim Palace International Horse Trials. Zara feuerte sie dabei vom Rand aus an. Zugleich unterstützte die Schülerin ihre Mutter während des Turniers und half ihr als Pferdepflegerin. Damit waren bei der Veranstaltung gleich zwei Generationen der sportlichen Familie aktiv.

Zara, die Tochter von Prinzessin Anne (76), und Mike sind seit 2011 verheiratet. Gemeinsam ziehen sie ihre drei Kinder auf der Aston Farm groß, die auf dem Anwesen Gatcombe Park liegt. Die Familie wuchs nach und nach: 2014 kam Mia zur Welt, 2018 folgte Lena und im Jahr 2021 schließlich Lucas. Der jüngste Spross sorgte dabei für eine besondere Überraschung – er wurde auf dem Badezimmerboden des Familienhauses geboren. Trotz ihres öffentlichen Lebens gewähren die beiden hin und wieder sehr persönliche Einblicke in ihre Ehe. So ist bekannt, dass Zara und Mike zu Hause liebevolle Kurz- und Kosenamen füreinander verwenden. Dazu gehört auch eine Bezeichnung, die sich sinngemäß mit "Knirps" oder "Schatz" übersetzen lässt. Im Familienalltag zeigen sich die beiden damit von einer sehr persönlichen Seite.

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Getty Images Zara Tindall und Mike Tindall bei Royal Ascot 2026

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Imago Zara und Mia Tindall bei einem Springturnier in Blenheim Palace

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Imago Mike Tindall und Zara Tindall beim Ladies Day des Cheltenham Festival