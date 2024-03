Königin Camilla heißt Gäste beim Literaturabend willkommen!

Am Dienstagabend hieß Königin Camilla (76) ihre Gäste im Clarence House willkommen. Die Ehefrau von König Charles III. (75) lud unter anderem hochkarätige Gäste wie Helena Bonham Carter (57), Rupert Everett und Derek Jacobi zu ihrem Literaturabend ein. Ihr Buchclub "The Queen's Reading Room" feierte dieses Jahr bereits seinen dritten Jahrestag. Der offizielle Instagram-Account der royalen Familie veröffentlichte ein Video des Abends, in dem man eine sichtlich gut gelaunte Camilla im Gespräch mit ihren Gästen sieht. In ihrer Rede würdigte die Britin die "bahnbrechende Forschungsstudie", die von ihrem Buchclub in Auftrag gegeben wurde. Die Studie untersuchte unter anderem die positiven Auswirkungen des Lesens. "Die wichtigsten Ergebnisse zeigten, dass bereits 5 Minuten Lesen den Stress um fast 20 Prozent reduzieren und die Konzentration sowie den Fokus um bis zu 11 Prozent verbessern kann", so die Bildunterschrift des Instagram-Beitrags.

Das britische Königshaus befindet sich derzeit in Aufruhr: Nach König Charles hatte auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) kürzlich ihre Krebsdiagnose publik gemacht. Rund um die Prinzessin kursieren des Weiteren allerhand Verschwörungstheorien. Davon lässt Camilla sich aber nicht aus der Ruhe bringen. "Sie scheint sich generell nicht allzu große Sorgen um das alles zu machen. Sie erzählt uns nicht viel davon, aber sie wirkt echt ziemlich positiv", äußerte sich der Chefredakteur von True Royal TV im Gespräch mit Us Weekly. Der On-Demand-Fernsehanbieter arbeitet laut eigenen Angaben derzeit zusammen mit der Königin an einer Dokumentation.

Mit ihrer ruhigen Art scheint Camilla nicht nur für ihren Ehemann ein Fels in der Brandung zu sein – auch mit Kate stehe sie laut The Sun in regelmäßigem Austausch und scheint für sie eine große Stütze zu sein. Die 76-Jährige sei Charles' größter Halt und wisse deshalb auch, wie sie Kate bei ihrer Krankheit unterstützen könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Camilla Parker Bowles und Herzogin Kate im November 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Camillas exklusiven Literaturabend? Eine tolle Idee! Ich würde gerne an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Es müsste nicht so dekadent sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de