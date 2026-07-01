"Es ist krank": Tom Kaulitz schimpft über Bills Shoppingwahn

Bill Kaulitz (36) hat im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von einem exklusiven Shopping-Erlebnis berichtet, das bei seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) für mächtig schlechte Stimmung sorgte. Der Tokio-Hotel-Sänger war mit seinen Freundinnen bei der französischen Luxusmarke Hermès – und das auf persönliche Einladung des Labels. Was als glamouröser Ausflug begann, endete mit gleich zwei teuren Neueinkäufen: Neben einer fertig designten Tasche durfte Bill dort sogar eine eigene nach seinen Vorstellungen entwerfen lassen. "Da ging kurz Geschrei durch meine Girls-Truppe", erinnerte er sich begeistert im Podcast.

Während Bill von dem Erlebnis schwärmte, ließ Tom kein gutes Haar daran. "Das ist nicht schön. Da brauchst du dich gar nicht drüber freuen", schimpfte er gegenüber seinem Bruder. "Bill, es ist aber krank. Mittlerweile hat dein Geldausgeben, das hat Formen angenommen, das ist irre", legte Tom nach. Auch Bills Versuch, sich mit den Worten "Ich brauche das aber" zu verteidigen, stieß beim Musiker auf taube Ohren. Tom warf seinem Bruder außerdem vor, sich von Verkäufern alles aufschwatzen zu lassen, und brachte es auf eine einfache Formel: "So viel können wir gar nicht arbeiten." Für sich selbst zog er die Konsequenz: "Ich muss mich davon langsam lossagen."

Für Kopfschütteln sorgte bei Tom auch Bills Schilderung, wie sein Alltag als Modekäufer inzwischen aussieht. Denn der Sänger muss für seine Shopping-Sessions schon längst nicht mehr das Haus verlassen. Sogenannte Personal Shopper bringen ganze Kleiderregale direkt zu ihm nach Hause, damit er die Auswahl bequem in seinen eigenen vier Wänden treffen kann. Tom bezeichnete dieses Prinzip als vollkommen idiotisch – Verständnis für den Shoppingwahn seines Bruders brachte er keines auf.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026