Nach Fremdgehskandal: Danny Jones posiert mit seiner Frau

Danny Jones und seine Ehefrau Georgia Horsley präsentieren sich nach ihrer Ehekrise wieder sehr vertraut: Bei den Pride of Britain Awards zeigten sich der McFly-Sänger und seine Partnerin gemeinsam auf dem roten Teppich und hielten sich dabei eng umschlungen. Auf Instagram teilte das Paar zudem einen gemeinsamen "Get-ready-with-me"-Clip, der die Vorbereitungen auf den großen Abend dokumentiert. Darin ist zu sehen, wie sich Georgia für ein burgunderrotes Kleid entscheidet, während ihr Mann auf einen komplett schwarzen Anzug setzt. Zu den Aufnahmen fand der Musiker rührende Worte: "Gestern Abend haben wir bei den Pride of Britain Awards die Mutigen und Außergewöhnlichen gefeiert. In einer Welt, die manchmal sehr beängstigend sein kann, ist es so wichtig, die Freundlichkeit und Selbstlosigkeit dieser Menschen anzuerkennen. Wirklich inspirierende Geschichten und noch unglaublichere und inspirierendere Menschen. Seid immer freundlich."

Der gemeinsame Red-Carpet-Moment folgt auf einen Skandal aus dem Jahr 2025. Damals wurde Danny bei einer Afterparty der BRIT Awards dabei beobachtet, wie er Love-Island-Star und Moderatorin Maura Higgins (35) küsste. Die beiden kennen sich aus der englischen Version des Dschungelcamps und sollen sich bei der Feier von Universal Music kurz geküsst haben. Anschließend fuhren sie getrennt voneinander in das Fünf-Sterne-Hotel Nobu, um dort weitere Drinks zu nehmen. Im März meldete sich der Sänger dann öffentlich zu Wort und entschuldigte sich auf Instagram: "Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meiner Frau und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie in diese Situation gebracht habe. Ich liebe sie sehr und wir werden das weiterhin privat klären." Maura hält sich derzeit übrigens Tausende Kilometer entfernt auf: Sie tanzt in den USA bei Dancing with the Stars mit.

Danny und Georgia sind inzwischen seit zehn Jahren verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Cooper. Trotz der Schwierigkeiten hielt die Britin weiterhin an ihrem Mann fest. Nach dem Kuss sollen die beiden laut The Sun Krisengespräche über ihre gemeinsame Zukunft geführt haben. Ein Freund des Paares erklärte dem Blatt damals: "Danny möchte einen Schlussstrich ziehen und weitermachen. Er hat mit Georgia gesprochen, und sie wollen einfach ihr Leben weiterführen. Sein Verhalten war unglaublich peinlich, und er hat deutlich gemacht, wie sehr er es bereut." Außerdem hieß es seinerzeit, Georgia habe ihrem Ehemann eine "letzte Warnung" ausgesprochen. Mit ihren neuen gemeinsamen Bildern zeigen die beiden nun erstmals wieder öffentlich große Nähe.

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Getty Images Georgia Horsley und Danny Jones bei den Pride Of Britain Awards 2026 in London

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Getty Images Danny Jones mit seiner Frau Georgia bei den NTAs 2024

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Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023