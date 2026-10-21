Nach Kens Tod: Gypsy Rose Blanchard war in Unfall verwickelt

Gypsy Rose Blanchard (35) war in einen Autounfall verwickelt – nur gut zwei Wochen nach dem Tod ihres Partners Ken Urker (†34). Wie die Louisiana State Police Troop C bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Samstag, dem 17. Oktober, im US-Bundesstaat Louisiana. An einer Kreuzung in Houma im Terrebonne Parish kollidierte die Autorin laut OK Magazine mit einem anderen Fahrzeug. Die Folgen hielten sich in Grenzen: Bei dem Crash wurde niemand verletzt, weder Gypsy Rose selbst noch die anderen Beteiligten. An beiden Wagen entstand laut den Behörden lediglich leichter Sachschaden. Für die Autorin, die seit ihrer Haftentlassung unter besonderer öffentlicher Beobachtung steht, ging der Unfall damit noch einmal glimpflich aus. Der Zusammenstoß ereignete sich allerdings in einer ohnehin schweren Zeit für sie, denn der Verlust ihres Partners und Vaters ihrer Tochter liegt erst wenige Wochen zurück.

Konsequenzen hatte der Vorfall offenbar keine: Nach dem Zusammenstoß gab es keine Festnahmen, und Berichten zufolge konnte Gypsy Rose eine gültige Autoversicherung vorlegen. Als mögliche Ursache für die Kollision wird blendendes Sonnenlicht genannt. Einer Quelle zufolge könnte die tief stehende Sonne dazu geführt haben, dass die Autorin an der Kreuzung vorübergehend schlechter sehen konnte. Unbemerkt blieb der Unfall allerdings nicht lange – der andere beteiligte Fahrer machte die ungewöhnliche Begegnung anschließend mit einem Facebook-Beitrag öffentlich. Dass ausgerechnet er mit einer der bekanntesten Frauen der US-Schlagzeilen kollidiert war, erregte im Netz einiges Aufsehen. Weitere Angaben zum Unfallhergang oder zur genauen Schadenshöhe machten die Behörden bislang nicht.

Kens Tod hatte Anfang des Monats Bestürzung ausgelöst. Er war am 1. Oktober, seinem 34. Geburtstag, tot in seinem Haus in Raceland aufgefunden worden. Gypsy Rose erklärte später, ihr Partner sei an einer Überdosis gestorben – die Todesursache ist behördlich bislang nicht abschließend geklärt. Die beiden hatten sich schon während ihrer Haftzeit verlobt, sich zwischenzeitlich getrennt und nach dem Ehe-Aus der Autorin mit Ryan Anderson (38) wieder zusammengefunden. Im Dezember 2024 kam ihre gemeinsame Tochter Aurora zur Welt. Nach Kens Tod gerieten zudem alte Gefängnistelefonate aus den Jahren 2020 und 2021 in den Fokus, in denen Gypsy Rose ihm eine Überdosis gewünscht haben soll. Ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen diesen Äußerungen und seinem Tod besteht nicht. Hinweise auf eine Beteiligung der Autorin oder einer anderen Person liegen ebenfalls nicht vor.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Januar 2026

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Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

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