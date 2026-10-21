Gypsy Rose Blanchard bewahrt Ken Urkers persönliche Dinge

Gypsy Rose Blanchard (35) hat einen sehr persönlichen Weg gefunden, ihren am 1. Oktober 2026 verstorbenen Partner Ken Urker (†34) in ihrer Nähe zu behalten. Auf Instagram zeigte die Autorin jetzt ein Foto von einem großen schwarzen Rahmen, in dem sie Stücke aus seinem Alltag aufbewahrt. Darin finden sich unter anderem seine dunkle Lieblingsjacke, ein Hoodie der Seattle Seahawks und eine schwarz-weiße Baseballkappe. Dazu kommen Perlen aus einem Armbandset, das vor neun Jahren verschenkt wurde. Ein kleines Foto zeigt Ken lächelnd und macht das Erinnerungsstück komplett. "Seine Lieblingsjacke, sein Seahawks-Hoodie, Perlen aus einem Set aus Armbändern, das vor neun Jahren verschenkt wurde - diese Dinge bedeuten mir jetzt so viel", erklärte sie in dem Post. Auf diese Weise bewahrt Gypsy Stücke auf, die sie unmittelbar mit ihrem gemeinsamen Leben verbinden.

In ihrem Posting machte die Autorin aber auch deutlich, dass die Gegenstände nur ein Trost sind. Viel schwerer wiegen die Momente, die es nicht mehr geben wird. "Das Schwierigste ist, dass man sich immer noch mehr wünscht: eine weitere Umarmung, die man nicht gegeben hat, und noch einmal all das, was man gerne getan oder gesagt hätte", hielt sie auf Instagram fest. Zugleich fand sie tröstende Worte über Kens Beziehungen zu den Menschen in seinem Umfeld: "Er wusste in seinem Herzen, wer ihn wirklich liebte. Wer sich wirklich kümmerte und wer für ihn da gewesen wäre, wenn sie gewusst hätten, wie sehr er innerlich litt." Schon zuvor hatte sie angekündigt, sein Andenken zu verteidigen. "Ich werde Kens Erinnerung weiterhin schützen, über den Mann sprechen, den ich kannte und liebte, und mich für die Würde und den Respekt einsetzen, die er im Leben verdient hatte und auch im Tod weiterhin verdient", erklärte sie in einem früheren Statement.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2017. Damals schrieb Ken ihr einen Brief ins Gefängnis, nachdem er die Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" gesehen hatte. Aus dem Briefwechsel entwickelte sich eine Liebesbeziehung, 2018 folgte die Verlobung. Ein Jahr später trennte sich das Paar jedoch wieder. Gypsy heiratete 2022 während ihrer Haft Ryan Anderson (38) und kam im Dezember 2023 frei. Nach dem Aus mit Ryan fanden sie und Ken 2024 erneut zueinander und starteten einen zweiten Anlauf. Im Dezember desselben Jahres kam ihre Tochter Aurora zur Welt, womit für das Paar ein neues Kapitel als Familie begann. Gemeinsame Alltagsmomente bewahrt die Autorin heute in Erinnerung - notfalls eben hinter Glas in einem schwarzen Rahmen.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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