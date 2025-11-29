"Bezaubernd": Ursula Karven lobt Partnerinnen ihrer Söhne

Ursula Karven (61) hat nach 34 Jahren ihr Bühnen-Comeback gefeiert – und das mit Star-Appeal und Familienpower. In der Komödie "... und das ist gut so!" von René Heinersdorff, aufgeführt in der Komödie im Bayerischen Hof in München, stand die Schauspielerin wieder live auf der Bühne. Unterstützt wurde sie von ihren Söhnen Christopher und Liam Taj Veres, die aus Berlin anreisten – und ihre Partnerinnen gleich mitbrachten. "Es gibt zwei neue Frauen im Leben meiner Söhne", sagte Ursula zu Bild. "Die beiden sind bezaubernd. Sie haben mich so toll unterstützt", schwärmt die Schauspielerin. Für Ursula war die Premiere ein Abend der Gefühle, das Wiedersehen mit dem Theater und der stolze Blick aus der ersten Reihe ihrer Familie inklusive.

Die Rückkehr auf die Bühne hat eine nostalgische Note: Bereits 1991 spielte Ursula in München – damals in der "Komödie am Max II" – Seite an Seite mit Simone Rethel. Jetzt wiederholt sich die Konstellation, denn Heinersdorff schrieb die neuen Rollen eigens für Ursula und Simone. "Die Leute haben gegrölt vor Lachen", beschreibt Ursula den Premierenabend gegenüber Bild. In Zeiten zwischen Schein und Wirklichkeit habe sie das echte, unmittelbare Theater besonders genossen: ein analoger Moment, der das Publikum packt. Der Bildschirm bleibt dennoch eine Option: Beim Fernsehen hält sich die Schauspielerin alle Türen offen, betont aber, sie sei "schon sehr wählerisch". Und privat gab es reichlich Applaus: Christophers Freundin Anna Mila Guyenz ist erfolgreich als Model und lief bereits für Prada und Louis Vuitton. Liam ist seit sieben Monaten mit Paola Ming zusammen, die ein Masterstudium in Asienwissenschaften absolviert; er startet zudem in ein duales Studium und modelt nebenbei.

Dass die Familienbande an diesem Abend so sichtbar war, hat für Ursula einen charmanten Zusatz: "Wenn ich eines bei meinen Söhnen richtig gemacht habe, dann den Frauengeschmack", sagte sie zu Bild. "Das habe ich ihnen gut beigebracht. Die beiden sind toll, ich liebe sie! Ich finde beide grandios!" Hinter der Bühne zeigt sich eine Mutter, die ihren Weg zwischen Karriere und Zuhause gefunden hat – mit einem eng gewobenen Netz aus Unterstützung. Christopher hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt und arbeitet heute im Programmieren und in der Cyber Security. Für Ursula ist der Premierenabend damit mehr als ein Comeback: Er ist ein gemeinsamer Moment, den sie mit den Menschen teilt, die ihr am nächsten stehen.

Getty Images Ursula Karven und Liam Taj Karven-veres bei der Premiere von "Chantal im Märchenland", 2024

Getty Images Anna Mila und Chris Veres bei der Madlwiesn auf dem 189. Oktoberfest in München, 26. September 2024

Getty Images Ursula Karven bei den Green Awards 2024 im Rahmen des Greentech Festival in Berlin