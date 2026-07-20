Ursula Karven wird erstmals Oma: Ihr Sohn erwartet Nachwuchs

Für Ursula Karven (61) steht ein ganz besonderer neuer Lebensabschnitt bevor: Die Schauspielerin wird zum ersten Mal Oma! Ihr Sohn Christopher Veres und dessen Ehefrau, Topmodel Anna Mila Guyenz, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Christopher bestätigte die freudige Nachricht gegenüber Bild mit den Worten: "Ja, wir bekommen ein Kind und freuen uns sehr." Auch Ursula selbst konnte ihre Vorfreude kaum verbergen: "Ich freue mich wie verrückt! Wir alle sind ganz aus dem Häuschen vor Freude."

Doch nicht nur die werdende Oma war voller Glück – auch Christophers Vater James Veres zeigte sich begeistert über die schönen Neuigkeiten. Gegenüber Bild schwärmte der US-amerikanische Produzent von seiner Schwiegertochter: "Wir freuen uns wirklich sehr. Anna ist die perfekte Frau für ihn." Die werdende Mutter ist längst keine Unbekannte: Anna zählt zu den erfolgreichsten deutschen Models und hat sich auch international einen Namen gemacht. Sie stand bereits für Luxusmarken wie Prada und Louis Vuitton vor der Kamera.

Das Baby krönt das junge Familienglück des Paares, das seit rund zwei Jahren zusammen ist. Erst Anfang des Jahres hatten Christopher und Anna ihre Liebe mit einer standesamtlichen Hochzeit in Berlin offiziell besiegelt. Damals hatte Ursula angekündigt, bei sich zu Hause in Berlin noch einen Empfang ausrichten zu wollen, um den besonderen Tag ihres Sohnes unvergesslich zu machen. Mit dem ersten gemeinsamen Kind folgt nun der nächste große Meilenstein für die Eheleute.

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Instagram / annamilaofficial Ursula Karven mit ihren Söhnen Liam und Christopher Veres und Schwiegertochter Anna Mila Guyenz

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Instagram / annamilaofficial Christopher Veres und Anna Mila Guyenz, 2025

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Instagram / annamilaofficial Anna Mila Guyenz und Christopher Veres, 2025

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