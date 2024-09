Doppelter Unfall bei den Promis während "Grill den Henssler"

Bei Grill den Henssler geht es heiß her – und das nicht nur am Herd! Cristina do Rego (38), Carola "Doc Caro" Holzner sowie das Comedy-Dreamteam Özcan Cosar (43) und Bastian Bielendorfer (40) treten an, um Steffen Henssler (51) im Kochduell zu besiegen. Bei diesem Versuch kommt aber einiges anders als erwartet und Medizinerin Caro muss zwei der Teilnehmer verarzten. Bei der Zubereitung des Hauptgerichts schneidet sich Bastian in den Finger. "Gott, da ist ja die halbe Fingerkuppe ab!", kommentiert Moderatorin Laura Wontorra (35) den unschönen Anblick.

Im Backstagebereich wird der Comedian daraufhin sofort verarztet und Cristina springt für ihn ein, bis es Entwarnung gibt. Bei seiner Verletzung handelt es sich lediglich um eine Schnittwunde. Leider bleibt es aber nicht bei diesem einen Vorfall und Doc Caro muss ein zweites Mal ran. Bastis Kollegen Özcan hat es dieses Mal erwischt – er liegt auf dem Boden und ruft: "Der Topf war heiß! Eis, Eis!" Wieder eilt die Notfallmedizinerin zur Hilfe und kümmert sich um den Komiker.

Dass es in der Kochshow ab und zu etwas wild zu geht, ist nicht das erste Mal. Während des Sommerspecials vor zwei Jahren erlaubte sich beispielsweise Oliver Pocher (46) einen Scherz, der nach hinten losging: Er schnupfte Backpulver. Nach einem kurzen Lachen des Publikums war dann jedoch schon wieder Schluss mit lustig – Olli brach zusammen, keuchte, krampfte und würgte. Einige Sanitäter nahmen den Ex von Amira Aly (31)sogleich mit, um ihn zu behandeln.

RTL Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Cristina do Rego und Doc Caro, bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Oliver Pocher bei "Grill den Henssler"

