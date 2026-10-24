Nach Promi-Büßen: Das wünscht Aleksandar Petrovic Georgina

Lief zwischen Aleksandar Petrovic (35) und Georgina Fleur (36) etwa mehr als nur Freundschaft? Nachdem die beiden Realitystars gemeinsam für die neue Staffel von Das große Promi-Büßen vor der Kamera gestanden hatten, wurden sie auch abseits der Dreharbeiten zusammen gesichtet. Schnell machten Spekulationen über eine mögliche Romanze die Runde. Im Interview mit Promiflash stellt Aleks nun allerdings klar, dass an den Liebesgerüchten nichts dran ist. Die beiden seien lediglich "nur einmal" gemeinsam unterwegs gewesen, mehr habe sich daraus nicht entwickelt. Auf sein heutiges Verhältnis zu Georgina angesprochen, findet Aleks ausschließlich freundliche Worte: "Ach, ich wünsche ihr alles Gute. Ich habe nichts gegen sie. Alles gut", erklärt er. Von Streit oder gegenseitigen Vorwürfen ist bei den beiden also offenbar keine Spur – obwohl ihr gemeinsames TV-Format gerade für solche Konfrontationen bekannt ist.

Ganz unbekannt waren sich Aleks und Georgina vor ihrer gemeinsamen TV-Teilnahme allerdings nicht. Wie der Realitystar gegenüber Promiflash erzählt, hatten sich ihre Wege bereits in Dubai gekreuzt, wo sie gelegentlich mit größeren Gruppen essen gegangen seien. Auch abseits der Dreharbeiten gab es einen persönlichen Anlass für ein Treffen: Aleks hatte Georginas Tochter sein selbstgeschriebenes Kinderbuch "Baddy" geschenkt. Darin sieht er auch den Grund, weshalb die beiden überhaupt zusammen gesichtet wurden. Dass daraus prompt Liebesgerüchte entstanden, überrascht ihn offenbar wenig. "Wie immer. Also egal, wen man an meiner Seite sieht, wird behauptet, da geht was. Das ist Standard", erklärt er im Interview. Die Spekulationen über sein Liebesleben scheint Aleks mittlerweile mit einer gehörigen Portion Gelassenheit zu nehmen.

Dass Aleks Georginas Tochter ein Kinderbuch geschenkt hat, ist durchaus eine persönliche Geste, denn die Realitybekanntheit hält ihren Nachwuchs weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gibt nur selten Einblicke in das Leben ihres Kindes. Zuletzt sorgte Georgina allerdings mit einem ganz anderen Thema für Gesprächsstoff. In einem Instagram-Reel sprach die Influencerin offen über ihre Essgewohnheiten und ihr Gewicht, woraufhin im Netz zahlreiche Reaktionen auf ihren Gewichtsverlust folgten. Dabei blieb es nicht bei sachlichen Kommentaren: Einige Nutzer wurden beleidigend und stellten sogar Ferndiagnosen über ihren Gesundheitszustand. Solche Spekulationen wollte Georgina jedoch nicht einfach hinnehmen. Gegenüber Promiflash setzte sie sich entschieden gegen die Unterstellungen zur Wehr und machte deutlich, dass sie sich die Kommentare über ihren Körper nicht gefallen lassen möchte.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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TikTok / georginafleur Aleks Petrovic' Kinderbuch "Baddie"

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat