Zurück: Fans sind begeistert von Xavier Naidoos neuem Song

Xavier Naidoo (55) ist zurück im Musikgeschäft: Der Sänger hat seinen neuen Song "Freund wie dich" samt dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Seit dem 23. Oktober ist der Track auf den gängigen Plattformen abrufbar. Auf Instagram teilte Xavier einen Ausschnitt aus dem Clip und machte seine Community damit auf die neue Veröffentlichung aufmerksam. Das Video wurde mithilfe künstlicher Intelligenz gestaltet und zeigt den Musiker in mehreren Lebensphasen. Mal ist er jünger, mal älter zu sehen. Konstant bleibt dabei eine Figur: An seiner Seite ist durchgehend ein Freund zu sehen, der ihn durch die verschiedenen Stationen begleitet. Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – in den Kommentaren zeigten sich zahlreiche Nutzer von der Kombination aus Musik und Bildern begeistert.

In der Bildunterschrift wandte sich der Musiker direkt an seine Follower und bat um deren Einschätzung. "'Freund wie dich' Song und Video jetzt überall verfügbar. Was sagt ihr? Ohrwurm?", fragt der Sänger seine Community. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten und fielen ausgesprochen begeistert aus. Ein Nutzer zeigte sich überschwänglich und kommentierte: "Niemals hatten wir einen besseren Sänger wie dich." Auch die mit künstlicher Intelligenz erzeugten Szenen fanden viel Zuspruch. Ein weiterer Nutzer lobte auf Instagram sowohl die Bilder als auch das Lied und schrieb: "Ein richtig schönes Video. Und der Song ist einfach mega. Schön, dass es dich gibt." Damit dürfte die Rückmeldung auf die Frage des Sängers deutlich ausgefallen sein – zumindest in seiner Kommentarspalte.

Inhaltlich stellt die Veröffentlichung eine langjährige Freundschaft in den Mittelpunkt. Das Musikvideo greift dieses Thema auf und erzählt es anhand der verschiedenen Lebensphasen von Xavier. Der Freund bleibt in den wechselnden Situationen stets an seiner Seite und wird so als verlässlicher Begleiter dargestellt. Durch die Zeitsprünge wird sichtbar, dass die Verbindung nicht nur für einen kurzen Abschnitt besteht, sondern sich über viele Jahre erstreckt. Statt auf aufwendige Effekte oder große Inszenierungen zu setzen, konzentriert sich das KI-generierte Musikvideo damit vor allem auf eine persönliche und zwischenmenschliche Geschichte. Diese begleitet den Song visuell und greift das Thema des Textes auf. Xaviers äußere Erscheinung verändert sich von Szene zu Szene, während die Freundschaft als verbindendes Element erhalten bleibt. So bilden Songtext und Bilder eine zusammenhängende persönliche Geschichte.

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