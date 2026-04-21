Endlich bestätigt: Tom Cruise kehrt für "Top Gun 3" zurück

Es ist offiziell: Tom Cruise (63) kehrt als Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell auf die große Leinwand zurück. Paramount hat nun bestätigt, dass Top Gun 3 in Entwicklung ist – und damit die Fortsetzung des Megaerfolgs "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022 wird. Wie Deadline berichtet, sind neben Cruise auch Produzent Jerry Bruckheimer (82) sowie Drehbuchautor Ehren Kruger wieder mit an Bord. Fans der Reihe dürfen sich zudem offenbar auf ein Wiedersehen mit der jungen Pilotentruppe freuen – darunter Miles Teller (39), Glen Powell (37) und Monica Barbaro (35).

"Top Gun: Maverick" hatte 2022 die Kinos im Sturm erobert und sich mitten in der schwierigen Pandemiezeit zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Rund 1,275 Milliarden Euro spielte der Film laut Branchenberichten ein und galt für viele Kinobetreiber als Rettungsanker. Inhaltlich war Maverick in dem Sequel an die Elite-Flugschule der Navy zurückgekehrt, um eine Gruppe junger Pilotinnen und Piloten für eine extrem gefährliche Mission auszubilden. Dass Drehbuchautor Ehren Kruger die Welt rund um Maverick bereits kennt, soll sich nun auszahlen: Er war gemeinsam mit Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie bereits am Skript von "Top Gun: Maverick" beteiligt. Damit setzt das Studio auf ein eingespieltes Team, das schon den Vorgänger zum Erfolg geführt hat.

Weitere Details zur Handlung oder einem möglichen Starttermin von "Top Gun 3" sind bislang nicht bekannt. Doch insbesondere Toms persönliche Verbindung zur Fliegerei ist ein Markenzeichen der Reihe. Der Schauspieler ist ausgebildeter Pilot und setzt seit Jahren darauf, Stunts selbst auszuführen. Für "Top Gun: Maverick" entstanden zahlreiche reale Flugaufnahmen; die jungen Co-Stars absolvierten dafür ein intensives, mehrstufiges Training und flogen in echten Jets mit, um die Belastungen authentisch zu zeigen. Zwischen Tom und dem Produzenten Jerry besteht seit dem Originalfilm von 1986 zudem eine lange Zusammenarbeit, die den Ton hinter den Kulissen mitprägt.

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Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

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Getty Images Miles Teller und Tom Cruise, Mai 2022

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Getty Images Tom Cruise im Mai 2022