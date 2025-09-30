"Zu viel Angst": Cathy Hummels erklärt ihr Single-Leben

Das Oktoberfest in München ist in vollem Gange, und unter den vielen Prominenten, die ausgelassen auf der Theresienwiese feiern, zieht Cathy Hummels (37) alle Blicke auf sich. Die Moderatorin zeigte sich in festlicher Stimmung und flirtete beim traditionellen Wiesn-Bummel sogar mit Oliver Pocher (47). Doch obwohl ihr Angebote nicht fehlen, ist Cathy seit der Scheidung von Mats Hummels (36) vor drei Jahren offiziell Single. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala sprach sie offen über die Gründe: "Mein Herz wurde wirklich gebrochen", verriet die 37-Jährige und fügte hinzu, dass sie nach wie vor mit Vertrauensproblemen kämpft.

Die Moderatorin gab an, dass sie sich oftmals davor fürchte, erneut enttäuscht zu werden. Diese Angst hält sie bisher davon ab, sich wieder auf eine neue Beziehung einzulassen. "Ich habe immer noch zu viel Angst, dass es mir irgendwann wieder so schlecht geht. Und das möchte ich nicht", erklärte Cathy weiter. Trotzdem gibt sie die Hoffnung auf die Liebe nicht auf und richtet ihren Blick in die Zukunft. Sie glaubt daran, dass der Richtige irgendwann ihren Weg kreuzen wird – ein Mann, der sie überzeugt und ihre Ängste überwindet.

Dass die Suche nach dem Partner fürs Leben nicht einfach ist, hat Cathy bei einem humorvollen Instagram-Video selbst thematisiert. In einem auffälligen Dirndl hat sie sich scherzhaft vorgenommen, auf der Wiesn ihren Traummann zu finden. Doch trotz ihres selbstbewussten Auftritts hat sie bislang niemanden gefunden, der ihr Herz erobern konnte. Das Oktoberfest bleibt trotzdem eine Herzensangelegenheit für die Moderatorin, die es liebt, in den Trubel einzutauchen und sich von der festlichen Atmosphäre mitreißen zu lassen. Dabei genießt Cathy auch die vielen Gespräche und Begegnungen, die zeigen, wie viel Herzlichkeit und Lebensfreude auf dem Volksfest herrschen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Jahr 2012

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels will ihren Traummann auf den Wiesn finden