Cynthia Erivo schwärmt von echter Freundschaft mit Ariana

Cynthia Erivo (39) und Ariana Grande (32) hat die gemeinsame Promotour zu ihrem Musical Wicked fest zusammengeschweißt. Jetzt spricht die Schauspielerin offen über ihre Freundschaft mit der Sängerin – und darüber, was die beiden hinter den Kulissen wirklich durchgemacht haben. Im Interview mit dem Magazin Variety verrät sie, wie nah sich die beiden Frauen bis heute stehen: "Ich glaube, die Menschen haben nicht wirklich geglaubt, dass wir tatsächlich befreundet sind. Aber das liegt auch daran, dass sie mich nicht gut kennen. Wenn ich jemandes Freundin bin, dann bin ich das wirklich. Wenn nicht, dann nicht." Fast täglich schreiben sich Cynthia und Ariana laut der Schauspielerin Nachrichten.

Trotzdem beschäftigt Cynthia noch immer ein Vorfall bei der Premiere in Singapur Anfang 2025: Ein Mann drängte sich ungefragt auf den roten Teppich und griff Ariana an der Schulter. Die 39-Jährige schritt ein, weil sich sonst niemand bewegte – doch statt Anerkennung erntete sie Spott und wurde als Arianas "Bodyguard" abgestempelt. "Niemand hat sich gerührt. Niemand. Also habe ich mich gerührt, weil mein Gehirn sagte: 'Bring ihn weg! Bring ihn von hier weg!'", erklärt sie im Gespräch. Was viele nicht sehen konnten: Der Mann ließ die "No Tears Left to Cry"-Interpretin nicht los. Dass ihr Eingreifen auf solch eine Art kommentiert wurde, empfindet Cynthia als Ausdruck eines tief verwurzelten Problems: "Ich glaube, wir haben die heimtückische Art und Weise, wie wir schwarze Frauen betrachten, noch nicht wirklich verarbeitet. Es ging um meine Figur, meine Form, die Tatsache, dass ich eine Glatze habe – und daraus wurde abgeleitet, dass ich die Kontrollierende oder Beschützende sein muss."

Dieser Gegenwind hinterließ Spuren – und beeinflusste sogar ihre Bereitschaft, sich für die Oscars zu bewerben. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Menschsein verzerrt worden war. Dass etwas, das ich instinktiv getan hatte, zu etwas gemacht worden war, das es schlicht nicht war", sagt sie. "Und ich wollte mich dem einfach nicht aussetzen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das verdiene." Weder Cynthia noch Ariana wurden am Ende für einen Oscar nominiert. Die Freundschaft der beiden hat all das offenbar unbeschadet überstanden – von der gemeinsamen Pressetour, auf der sie laut Cynthia "wirklich versucht haben, aufeinander aufzupassen", bis heute.

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Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

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Imago Cynthia Erivo bei den London Critics' Circle Film Awards 2026

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Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025