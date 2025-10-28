Jennifer Lawrence über ihren Botox-Eingriff und Brust-OP

Jennifer Lawrence (35) hat in einem Interview offen über Schönheits-Eingriffe gesprochen. Die Schauspielerin bestätigte, dass sie Botox für ihre Stirnpartie verwendet, betonte jedoch, dass sie keine Filler benutze. Ein Facelift habe sie bislang noch nicht gehabt, fügte jedoch mit einem Augenzwinkern hinzu: "Aber glaubt mir, ich werde es machen!" Außerdem spielt sie mit dem Gedanken, wie sie New Yorker verriet, sich im November einer Brustvergrößerung zu unterziehen. Diese Überlegung begründet sie mit körperlichen Veränderungen, die sie nach der Geburt ihrer beiden Kinder festgestellt habe.

Die Oscarpreisträgerin erklärte, dass sie die Wirkung von Botox auf der Stirn und die mögliche Beeinträchtigung ihrer Mimik genau kennt – und trotzdem bewusst zu den Injektionen steht. Ein Lifting habe sie bislang nicht vornehmen lassen, Gerüchte darüber wies sie zurück. Zugleich sprach Jennifer über ihren Körper nach der Geburt ihrer zwei Söhne mit Ehemann Cooke Maroney: Nach Baby Nummer eins, im Februar 2022, sei "alles ziemlich zurückgesprungen", nach dem zweiten Kind im April hingegen "nichts". Deshalb denke sie über eine Brust-OP nach und habe dafür sogar den November im Kopf, so der New Yorker. Sie betonte, dass sie auch ohne den Druck der Öffentlichkeit mit einer Brust-OP liebäugeln würde, nur wohl weniger eilig. Und noch ein Klartext-Moment: Ein Facelift habe sie nicht gemacht, Gerüchte um ihr Gesicht seien oft Ergebnis von Make-up, nicht Skalpell.

Privat gibt sich die Oscarpreisträgerin meist unkompliziert: Auf roten Teppichen tendiert die Schauspielerin zu natürlichem Glamour, im Alltag setzt sie auf reduzierte Looks – ein Stil, der immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, wenn neue Fotos kursieren. Mit Cooke lebt Jennifer zurückgezogen, teilt nur punktuell Einblicke in den Familienalltag und hat den Namen ihres zweiten Sohnes weiterhin nicht öffentlich gemacht. Für ihr Styling vertraut die Schauspielerin regelmäßig auf ein eingespieltes Team rund um Visagist Hung Vanngo, dessen optische Illusionen sie schon mehrfach öffentlich gelobt hat. Jennifer begann ihre Karriere als Teenager und steht seit Jahren konstant im Fokus – ein Leben, in dem persönliche Entscheidungen zu Schönheit und Körper fast zwangsläufig öffentlich verhandelt werden, während sie privat vor allem Mutter ist.

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week 2025

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin