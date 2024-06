Wie fühlte sich Taylor Swift bei Selfie mit Prinz William?

Was ging Taylor Swift (34) durch den Kopf, als sie für ein Selfie mit Prinz William (42) und dessen Kids Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) posierte? Das will die Körperspracheexpertin Judi James wissen – gegenüber Mirror gibt sie ihre Einschätzung zu der Situation ab: "Taylors Körpersprache macht deutlich, dass sie nichts aus der Ruhe bringt. [...] Außerdem geht sie das Selfie ruhig an und lächelt selbstbewusst, als würde sie jeden Tag mit Royals posieren", fasst sie zusammen. Außerdem wirke die 14-fache Grammy-Preisträgerin insgesamt "unbeeindruckt" und so, als ob sie sich wohlfühle.

Und was vermittelt Georges und Charlottes Körpersprache auf dem Bild? Zwar lächeln die Geschwister auf den ersten Blick total happy, doch hinter einer anderen Geste stecke angeblich noch mehr. "Die Neigung ihrer Köpfe deutet darauf hin, dass sie schüchtern sind und ein wenig Ehrfurcht vor Taylor haben", vermutet die Expertin. Charlotte habe im Gegensatz zu ihrem Bruder ein "offeneres Grinsen", das für "totale Freude" stehe.

Sowohl Taylor als auch William veröffentlichten das Foto, das am Freitagabend am Rande des Konzerts im Wembley Stadion in London entstanden ist, auf ihren Social-Media-Profilen. "Die Shows in London haben einen großartigen Start hingelegt", freut sich die "Cruel Summer"-Interpretin zudem. Insgesamt spielt Taytay in London sage und schreibe acht Shows – drei im Juni und fünf im August.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George im Juli 2023

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

